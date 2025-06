Le Bénin lance une campagne pour éviter les pièges des visas refusés

Le Bénin lance une campagne pour accompagner ses citoyens dans leurs démarches de mobilité internationale.

‘’Tout commence par un bon départ’’ est la vaste campagne lancée par le Ministère béninois des affaires étrangères pour accompagner chaque citoyen dans la constitution de son dossier à l’étranger.

Le refus de visa est souvent causé par des erreurs évitables : dossiers incomplets, documents falsifiés ou non-respect des délais de séjour.

Selon le ministère, un visa refusé peut « suspendre un avenir ». Ces fautes ont de lourdes conséquences. Elles peuvent mener à des expulsions, voire à une interdiction de territoire. Pire encore, elles nuisent à la réputation des ressortissants béninois.

« La falsification de documents entache l’image des Béninois à l’international », déplore le ministère.

La campagne vise à accompagner les citoyens dans la préparation de leurs démarches de mobilité. L’objectif est clair : rendre chaque parcours vers l’étranger plus sécurisé, plus fluide, plus crédible.

Dans un contexte mondial marqué par un durcissement des politiques migratoires, notamment aux États-Unis et dans plusieurs pays partenaires, le ministère insiste sur l’importance de présenter un dossier sérieux, avec un profil administratif fiable.

Trois axes pour des démarches réussies

La campagne s’articule autour de trois grands axes. D’abord, prévenir l’usage de faux documents, qui est une infraction grave. Ensuite, rappeler les conditions et délais de séjour à l’étranger, trop souvent méconnus ou négligés. Enfin, encourager l’inscription au Registre des Béninois de l’Étranger (RBE), une base de données qui recense les citoyens béninois vivant hors du pays. Ce registre permettra aux autorités de mieux assurer leur suivi et leur protection.

La campagne s’adresse à tous : étudiants, jeunes en quête d’opportunités, professionnels, familles... « Cette initiative veut informer, accompagner et prévenir », affirme le ministère des Affaires étrangères.

M. M.

