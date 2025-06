Pourquoi le Front Polisario menace le Maroc et la région

Un Sahara occidental indépendant dirigé par le Front Polisario deviendrait probablement une autre source d’insécurité régionale.

On pourrait oublier le Sahara occidental , un territoire situé sur la côte ouest de l’Afrique du Nord et peuplé de 600 000 habitants. Pourtant, c’est un lieu qui mérite d’être rappelé et qui traverse une période de transition dont les répercussions dépasseront largement ses frontières.

Le Sahara occidental était autrefois une colonie espagnole, mais il a été moins décolonisé qu’abandonné puis annexé par le Maroc en 1975. Après cela, les projets de référendums sur l’autodétermination n’ont jamais vraiment abouti.

Quelle que soit votre position sur l’indépendance nationale en général, dans ce cas, le Maroc est le seul obstacle à ce que le Sahara occidental devienne le foyer d’un gouvernement djihadiste.

De plus en plus de pays adhèrent à cette position. Le Royaume-Uni a récemment reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, rejoignant ainsi les États-Unis , la France et Israël . Même la Syrie s’est lassée du Front Polisario, principal mouvement séparatiste, qu’elle a expulsé du pays il y a quelques jours seulement.

Les principaux soutiens du Polisario sont l’Algérie et l’Iran, le nouveau gouvernement syrien soutenant désormais la revendication du Maroc sur ce territoire en grande partie désertique.

Avec des amis comme ça, il est clair que le Front Polisario ne devrait pas avoir une nation entière comme base d’opérations.

Un rapport du journal allemand Die Welt a révélé des liens directs entre le groupe et le Hezbollah soutenu par l’Iran, notamment des appels interceptés entre Mustafa Muhammad Lemine Al-Kitab, agent de liaison du Polisario en Syrie, et un agent du Hezbollah.

Lors de ces conversations, Al-Kitab exprime sa solidarité idéologique avec l’axe de résistance iranien , saluant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et envisageant un front uni incluant Gaza, le plateau du Golan, le sud du Liban et même le Sahara occidental. Il soutient explicitement l’idée d’attaques coordonnées contre Israël impliquant le Hamas, le Hezbollah, l’Algérie et l’Iran. Tout en reconnaissant les capacités limitées du Polisario, il sollicite une aide supplémentaire du Hezbollah et de l’Iran pour attaquer l’ambassade d’Israël au Maroc.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a accusé l’Iran d’« armer des groupes extrémistes et des entités séparatistes dans la région arabe, y compris le Front Polisario, en leur fournissant des drones dans le but de « saper la sécurité et la stabilité dans la région ». En 2022, un responsable du Polisario a déclaré que l’Iran leur fournirait également des drones kamikazes.

Autrefois perçu comme un mouvement nationaliste laïc, le Polisario s’est, ces dernières années, allié à certains des acteurs les plus radicaux de la région. Si l’idéologie marxiste a façonné le groupe, avec le soutien de Cuba et de la Libye de Kadhafi, cet héritage a laissé place à une réalité bien plus dangereuse. Aujourd’hui, les camps de réfugiés de Tindouf, dans le sud-ouest de l’Algérie – où plus de 170 000 personnes ont fui un précédent conflit avec le Maroc – sont sous le contrôle du Polisario. Ils sont devenus un vivier de recrutement djihadiste et un point de convergence pour les réseaux extrémistes opérant dans tout le Sahel.

Les liens du groupe avec l’extrémisme sont bien documentés. Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi, ancien combattant du Polisario , a ensuite dirigé l’État islamique au Grand Sahel (EIGS) avant d’être tué par les forces françaises au Mali en 2021. En 2008, la cellule terroriste Fath al-Andalus a émergé des camps de Tindouf, suivie en 2009 par le groupe « Khilafah », qui a prêté allégeance à Daech. Un rapport des services de renseignement allemands a noté que « Daech et Al-Qaïda opèrent librement dans les camps de Tindouf et dans la région sahélo-saharienne au sens large ».

C’est le Polisario qui a mis fin à un cessez-le-feu de 29 ans en 2020, et le groupe a mené de multiples attaques contre des civils marocains depuis 2021. Le Polisario a également une longue tradition de recrutement d’enfants soldats. Une ONG basée à Genève a déclaré au Conseil des droits de l’homme de l’ONU que le Polisario empêche systématiquement les enfants de terminer leur scolarité, les forçant à suivre une formation militaire et à combattre.

Les critiques du contrôle du Maroc sur le Sahara occidental souhaitent revenir sur la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine, arguant que Washington devrait revenir à sa position de 1991, qui soutenait un référendum soutenu par l’ONU pour permettre aux Sahraouis de décider qui les gouvernerait. Cet argument, qui a pu trouver un écho dans les années 1990, est aujourd’hui dépassé et va à l’encontre des intérêts américains.

La réalité sur le terrain a changé. Le Front Polisario n’est plus seulement un mouvement séparatiste ; il est aligné sur les adversaires des États-Unis, notamment l’Iran et les réseaux islamistes radicaux. Inverser la politique américaine aujourd’hui reviendrait à fragiliser un allié régional clé , le Maroc, à un moment où son rôle dans la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale devient de plus en plus crucial. Pendant des années, le Polisario a agi en toute impunité. Cela doit cesser.

