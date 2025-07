L’USAID cesse officiellement ses activités

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a officiellement fermé ce mardi 1er juillet 2025. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

L’USAID cesse officiellement de mettre en œuvre l’aide étrangère. Cette décision est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2025. L’administration Trump dispose désormais d’une mission de financement étranger en Amérique qui privilégie les intérêts nationaux. Selon le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, les programmes d’aide étrangère conformes aux politiques de l’administration (et qui servent les intérêts américains) seront administrés par le Département d’État. Ils seront mis en œuvre avec plus de responsabilité, de stratégie et d’efficacité.

A en croire, Marco Rubio « au-delà de la création d’un complexe industriel d’ONG d’envergure mondiale aux frais des contribuables, l’USAID n’a guère de résultats à montrer depuis la fin de la Guerre froide ». « Ses objectifs de développement ont rarement été atteints, l’instabilité s’est souvent aggravée et le sentiment anti-américain n’a fait que croître », a-t-il ajouté.

