SM le Roi Mohammed VI accorde Sa grâce à plus de 5000 personnes

Bonne nouvelle pour des milliers de citoyens marocains condamnés par la justice. Sa Majesté le Roi Mohammed VI vient d’accorder, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa grâce à plus de 5000 personnes condamnées pour diverses infractions par différents tribunaux du Royaume.

Le ministère marocain de la Justice dans un communiqué, en date de ce lundi 19 août 2024, a annoncé que Sa Majesté le Roi, à l’occasion de cette glorieuse occasion, a accordé Sa Grâce à 5516 citoyens condamnés par la justice pour diverses infractions.

Il s’agit de 685 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume et 4.831 autres condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.

La Grâce Royale accordée aux cultivateurs impliqués dans la culture illégale du cannabis est l’expression du Royaume d’instaurer un climat de confiance avec les citoyens et la participation active de tous dans la construction de la nation.

C’est aussi l’approche humaniste adoptée par le Souverain, depuis un quart de siècle, mettant en avant les valeurs de tolérance, de pardon et de compassion, qui forment des piliers fondamentaux de Son Règne.

Cette Grâce vise à améliorer les conditions de vie des cultivateurs et à promouvoir l’esprit de tolérance et de réconciliation au sein de la société marocaine.

Initiative Humaniste, la Grâce Royale permet aux bénéficiaires de retrouver leurs proches dans un esprit de réconciliation, pour leur réinsertion sociale et leur participation au développement de la Nation.

Elle réaffirme les valeurs de pardon et de tolérance caractérisant le Règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La Grâce appuie le processus de réglementation de la filière du cannabis licite, contribue au renforcement du tissu social et améliore les conditions économiques des concernés.

Cette démarche profite à la fois au Royaume et aux cultivateurs, en luttant contre la mainmise des trafiquants et en encourageant la transition vers une culture licite.

Mais cette Initiative Royale ne signifie pas la légitimation de la culture du cannabis en dehors des dispositions légales. Elle met en évidence l’engagement indéfectible de Sa Majesté en faveur de la justice sociale et de la réduction des disparités économiques.

Cette Noble Décision incarne la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et vise à libérer les cultivateurs de l’emprise des réseaux trafiquants, en leur permettant de mener une activité licite génératrice de revenus.

Elle donne de l’espoir à des centaines de familles autrefois touchées par les conséquences économiques et judiciaires de cette culture.

La Grâce Royale contribuera à renforcer le tissu social en consolidant les liens entre l’État et les individus.

Elle permet aux petits cultivateurs, autrefois poursuivis en justice, d’accéder au domaine des usages médicaux et cosmétiques du cannabis, leur offrant ainsi la possibilité d’intégrer une économie légale ouverte à de nouvelles perspectives.

Cette Noble initiative de SM le Roi est la preuve de Sa sollicitude envers les différentes couches des provinces concernées, et surtout celles qui étaient sous l’emprise des trafiquants et des organisations criminelles, contribuant ainsi à réduire les problèmes sociaux et à prévenir l’instabilité.

La Décision de Sa Majesté le Roi de gracier plusieurs milliers de personnes est un fait historique qui aura des échos non seulement au niveau national mais aussi international.

Cette Initiative de Sa Majesté Le Roi en faveur d’une justice sociale et économique, renforce ainsi la position du Royaume comme pionnier des politiques humanistes et dans l’élaboration de politiques innovantes.

Cette décision prise dans une démarche humaniste et légale cloue le bec aux détracteurs, qui exploitent des dossiers inconsistants pour ternir l’image du Royaume.

C’est la preuve une fois encore que le Maroc est un pays qui prône les valeurs d’un Etat de droits, de justice, de libertés, et d’une société de tolérance et du vivre-ensemble.

Cette décision renforce le rôle stratégique du Maroc dans la lutte contre les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants, qui s’appuient sur la culture illicite du cannabis.

La Grâce Royale accordée par Sa Majesté le Roi aux cultivateurs du cannabis s’inscrit dans la cadre de la loi n° 13.21 relative aux usages licites du cannabis, qui vise à intégrer les cultivateurs des régions concernées dans des activités génératrices de revenus et à stimuler le développement économique dans ces zones.

Elle vise à éradiquer le trafic international de drogue et en freinant l’exploitation des cultivateurs et de leurs familles par les trafiquants.

Cette Grâce Royale permettra aux bénéficiaires de s’intégrer dans la nouvelle stratégie, dans laquelle se sont engagées les provinces concernées, suite à la création de l’Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au cannabis. Cette réforme va aussi impacter l’activité aux niveaux économique et social à travers l’industrialisation, la transformation, l’export du cannabis et l’importation de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, ainsi que sa contribution au développement des cultures alternatives et des activités non-agricoles.

