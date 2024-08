Le Japon ne reconnaît pas la délégation du Polisario

La Réunion Ministérielle Préparatoire de la 9ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD9), prévue les 24-25 août 2024 à Tokyo, a entamé ses travaux ce vendredi.

Mais cette Réunion des Hauts fonctionnaires du Japon et des pays Africains membres des Nations Unies a été perturbée par la présence de certains éléments du Polisario, qui ne sont pas invités à la rencontre. Ce fut une occasion pour le Japon de réaffirmer solennellement qu’il ne reconnaît pas la Rasd et le Polisario

La délégation du Polisario persona non grata à la Réunion Ministérielle Préparatoire de la 9ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD9). La présence des agents du mouvement séparatiste a suscité une indignation générale de tous les participants.

Les invitations pour participer à ces assises ont été adressées par les organisateurs uniquement aux pays africains membres de l’ONU. Ni la pseudo "rasd" encore moins "le polisario" n’a reçu d’invitation du MAE japonais pour participer à cette rencontre.

Ces entités séparatistes n’ont pas été invitées parce le Japon ne les reconnaît pas et n’a aucun lien avec elles. Par ailleurs, les autorités japonaises n’ont délivré aucun visa à ces représentants du polisario pour participer à cette rencontre.

Selon les informations, c’est en tant que membres de la délégation algérienne que les séparatistes ont pu accéder au territoire japonais. Ainsi, grande a été la durprise des Japonais de constater que des séparatistes se sont infiltrés dans la salle de réunion avec des badges algériens et en tant que membres de la délégation de ce pays. Un séparatiste a même braver le protocole en plaçant sur la table une pancarte falsifiée. Ce qui a indigné les hôtes japonais et d’autres participants.

Cet incident a été dénoncé avec vigueur par la délégation marocaine et plusieurs autres délégués.

Face à cette situation, le Haut responsable japonais qui présidait la réunion a tenu à préciser de manière solennelle et officielle que son pays ne reconnaît pas la pseudo "Rasd".

L’incident qui vient de se produire au Japon montre que le Maroc ne cesse d’avoir du soutien au plan international pour sa souveraineté sur ses Provinces du Sud et à son plan d’Autonomie sous sa Souveraineté, une dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui ne cesse de recevoir de nombreux soutiens à travers le monde.

23 août 2024 par