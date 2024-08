Les atouts du Bénin présentés aux investisseurs japonais

Aux côtés de plusieurs autres pays africains, le Bénin a pris part à la réunion ministérielle préparatoire de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 9), prévue à Yokohama en 2025. La délégation béninoise a ete conduite par le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari à cette rencontre tenue les 24 et 25 août 2024 à Tokyo.

Les délégations de ministres ont échangé, entre autres, sur les thèmes : « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique » ; « Réaliser un avenir durable » et « Promouvoir le commerce et l’investissement ».

Représentant le Bénin à cette importante rencontre, le ministre des affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a présenté les réformes opérées depuis l’avènement du Gouvernement du Président TALON, les atouts de l’Économie béninoise et les opportunités d’investissements qu’elle offre aux entreprises et entrepreneurs japonais.

Le Bénin a émis le souhait de voir installer sur son territoire des usines de construction d’Automobiles, de TICs, de produits pharmaceutiques, de Textiles et de production d’énergie verte.

Le ministre béninois a tenu plusieurs séances de travail en marge de la rencontre. Olushegun Adjadi Bakari a échangé avec l’Honorable Ichiro AISAWA, Président de la Ligue d’Amitié parlementaire Japon-Union Africaine ; M. KURODA Atsuo, Président de NEXI (Nippon Export and Investment Insurance) ; M. HAYASHI Nobimitsu, Gouverneur de la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC) et M. NAKAJO Kazuya, Vice-Président de l’Agence Japonaise pour le Commerce Extérieur (JETRO).

Olushegun ADJADI BAKARI a échangé également avec la Directrice Régionale du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Ahunna EZIAKONWA ; la Ministre japonaise des affaires étrangères KAMIKAWA Yōko.

La ministre japonaise a salué d’ « élogieux progrès » en cours au Bénin sous le président Talon. Le Japon a réaffirmé un intérêt croissant de ses entreprises pour le Bénin. A moins d’un an de la célébration du 65 ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, le Bénin et le Japon se sont engagés à renforcer leur partenariat bilatéral, notamment dans l’énergie verte et la stabilité régionale.

