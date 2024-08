Voici en chiffres le soutien des Émirats arabes unis à la bande de Gaza

Les Émirats arabes unis viennent de faire le point de l’aide qu’ils ont fournie au peuple palestinien dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre israélienne sur le territoire en octobre de l’année dernière. Les Émirats ont confirmé qu’ils ont livré environ 40 000 tonnes d’aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents des Palestiniens par voie maritime, terrestre et aérienne.

Selon les statistiques officielles publiées par les Émirats arabes unis, 40 000 tonnes d’aide ont été envoyées à la bande de Gaza via 8 navires, 1 271 camions et 414 vols, dont 104 largages aériens à l’intérieur du territoire de Gaza.

Les Émirats arabes unis, en collaboration avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID), les États-Unis, la République de Chypre, les Nations Unies et plusieurs donateurs internationaux, ont acheminé 2 176 tonnes de vivres par voie maritime vers la bande de Gaza en partenariat avec l’Agence américaine pour le secours au Proche-Orient (ANERA). Les Émirats arabes unis et la World Central Kitchen ont également achevé la livraison de 300 tonnes d’aide alimentaire au nord de la bande de Gaza par voie maritime.

Selon les statistiques officielles publiées par les Émirats arabes unis, le 28 juillet, un quatrième navire d’aide est arrivé directement des Émirats au port d’Al-Arish, transportant 5 340 tonnes de matériel humanitaire, le plus lourd depuis le début des opérations de secours des Émirats. Les Émirats cherchent à répondre aux besoins urgents du peuple palestinien à Gaza.

Les Émirats arabes unis ont mis en place six stations de dessalement produisant 1,2 million de gallons d’eau par jour, qui sont pompés vers la bande de Gaza, bénéficiant à plus de 600 000 personnes. Ils ont également envoyé cinq boulangeries automatiques pour répondre aux besoins quotidiens de plus de 72 000 personnes, et fournissent de la farine à huit boulangeries existantes à Gaza, couvrant les besoins quotidiens de plus de 17 000 personnes.

Les statistiques officielles publiées par les Émirats arabes unis montrent qu’ils ont accueilli 794 résidents de Gaza, en plus de 850 accompagnateurs, pour recevoir des soins médicaux dans les hôpitaux des Émirats, conformément aux directives du Président de l’État, Sheikh Mohammed bin Zayed, visant à traiter 2 000 blessés et malades du cancer de la bande de Gaza par le biais de 19 vols d’évacuation.

Le 30 juillet, les Émirats arabes unis, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont annoncé une initiative urgente pour évacuer 85 patients gravement malades ou blessés, accompagnés de 63 membres de leur famille, vers Abu Dhabi depuis l’aéroport de Ramon en Israël. Cette initiative souligne l’importance de l’intervention humanitaire urgente pour sauver et aider ceux qui ont le plus besoin d’aide, et reflète l’engagement ferme des Émirats arabes unis et de leurs dirigeants à soutenir le peuple palestinien à Gaza dans des conditions catastrophiques, en particulier les catégories les plus vulnérables et les plus nécessiteuses par tous les moyens possibles.

Les Émirats arabes unis ont également construit deux hôpitaux conformément aux directives du Président de l’État, Sheikh Mohammed bin Zayed. Un hôpital de campagne dans le sud de Gaza, supervisé par une équipe médicale émiratie, d’une capacité de 200 lits, regroupant plus de 100 médecins, infirmières, pharmaciens et techniciens de laboratoire. Depuis son ouverture le 2 décembre 2023, cet hôpital a traité 22 955 patients. Un hôpital flottant de 100 lits, situé au large des côtes de la ville d’Al-Arish, a commencé à fournir des services médicaux le 26 février 2024, et a accueilli 4 201 patients jusqu’à présent.

Les Émirats arabes unis ont également mis en œuvre le Système national global pour la gestion des urgences, des crises et des catastrophes (R100), soutenu par les dernières technologies comme l’intelligence artificielle générative et le traitement des données massives dans les missions humanitaires des opérations "Gallant Knight 3", dans le cadre de la mission de traitement de 1 000 patients atteints de cancer et 1 000 enfants malades de la bande de Gaza. Le système a facilité l’enregistrement préalable et l’évacuation des patients vers les Émirats pour y recevoir des soins et les héberger dans la Cité humanitaire des Émirats.

Selon les statistiques publiées par les Émirats arabes unis, 5 millions de dollars ont été fournis pour soutenir les efforts du coordinateur humanitaire et de reconstruction de l’ONU à Gaza, et 20 millions de dollars ont été alloués par le Président des Émirats, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pour faire face aux difficiles conditions humanitaires du peuple palestinien frère et soutenir les efforts de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). De plus, 10 millions de dollars ont été fournis à travers les "Initiatives mondiales Mohammed bin Rashid Al Maktoum" pour soutenir le secteur de la santé à Gaza en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, et 11,7 millions de dollars ont été fournis par les mêmes initiatives pour fournir de l’aide alimentaire à Gaza en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

