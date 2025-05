Le Bénin bloque des voies de contrebande vers le Nigéria

Le Bénin poursuit sa politique de sécurisation des frontières. Après avoir fermé les voies illégales vers le Togo, le Bénin bloque progressivement les pistes et voies fluviales de contrebande menant au Nigéria.

Des blocs de pierre ont été posés à Sado, dans la commune d’Avrankou, département de l’Ouémé, dans la nuit du 23 au 24 mai 2025 pour fermer l’une des entrées clandestines de contrebande au Bénin. L’axe fluvial reliant cette commune et d’autres (Adjarra, Ifangni et autres localités) grâce à la ’’Rivière noire’’ est réputé pour le transit illégal de cargaisons de divers produits depuis plusieurs années.

L’opération menée par les autorités s’inscrit dans le cadre de la sécurisation des frontières terrestres et fluvio-lagunaires. Il s’agit de la lutte contre la contrebande, la fraude douanière et d’autres formes d’insécurité.

Le président de la République s’est exprimé sur cette question dans une interview accordée en décembre 2023 à la presse nationale. Patrice Talon a rappelé que « les voies d’accès à un pays doivent être connues officiellement ».

Le Chef de l’Etat a souligné que la libre circulation des personnes et des biens doit se faire par des voies légales et reconnues. Patrice Talon a comparé la situation à celle d’autres pays comme la Belgique ou la France, où malgré l’intégration régionale, les frontières sont contrôlées et les accès officiels bien définis. « Nous ne pouvons pas continuer à laisser s’ouvrir anarchiquement des pistes entre nos frontières et celles de nos voisins », a-t-il affirmé.

De sources sécuritaires, l’obstruction des accès clandestins démarrée au sud du pays va s’étendre progressivement aux autres entrées du Bénin.

