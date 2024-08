Logidoo renforce le commerce électronique avec sa plateforme Afridoo

Logidoo, un fournisseur de solutions logistiques dédié à la facilitation du commerce en Afrique, annonce fièrement le lancement officiel d’Afridoo, un outil conçu pour simplifier les ventes en ligne et autonomiser les commerçants africains.

Afridoo est une solution complète pour les petites et moyennes entreprises (PME), les commerçants individuels et les entreprises qui cherchent à établir ou à étendre leur présence dans le paysage du commerce électronique en pleine croissance en Afrique. Avec Afridoo, les entreprises de tout le continent peuvent désormais rationaliser leurs opérations en ligne, étendre leur portée et surmonter les défis logistiques.

Cette plateforme conviviale intègre un système de gestion des commandes (OMS), un système de gestion d’entrepôt (WMS) et un système de gestion du dernier kilomètre (LMS). Cette combinaison unique permet aux PME et aux commerçants individuels de gérer efficacement tous les aspects de leurs boutiques en ligne, de la gestion des stocks et du traitement des commandes à la gestion de la relation client, facilitant ainsi la croissance de l’entreprise.

« Afridoo élimine les complexités liées à la gestion de plateformes distinctes pour l’inventaire, les commandes et les livraisons », a déclaré Tamsir Ousmane Traoré, PDG de Logidoo. « En proposant une plateforme centralisée pour gérer les boutiques en ligne, suivre l’inventaire, traiter les commandes et se connecter avec les clients, Afridoo permet aux entreprises de prendre le contrôle de leurs opérations en ligne. »

Afridoo répond à ce besoin en combinant les fonctions essentielles du commerce électronique en une seule plateforme, permettant aux entreprises de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, facteurs cruciaux pour la croissance des entreprises. Afridoo permet également aux entreprises d’élargir leur clientèle au-delà des marchés locaux et fournit des outils intégrés pour gérer l’inventaire et favoriser les relations avec les clients.

Le lancement d’Afridoo marque l’expansion stratégique de Logidoo dans l’espace du commerce numérique. Cette intégration améliore la proposition de valeur de Logidoo en offrant une solution complète qui combine des fonctionnalités de commerce électronique robustes avec une expertise logistique éprouvée.

En simplifiant les opérations de commerce électronique et en tirant parti du réseau logistique de Logidoo, Afridoo permet aux petites et moyennes entreprises à travers l’Afrique de croître et de réussir.

Afridoo est disponible depuis un an pour certains clients et est désormais ouvert à tous les commerçants. Les entreprises peuvent en savoir plus sur Afridoo et s’inscrire sur la plateforme en visitant www.cod.logidoo.co.

