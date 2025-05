C’est le moment d’investir aux États-Unis

Le sous-secrétaire d’État Christopher Landau a prononcé un discours liminaire lors du sommet sur l’investissement SelectUSA. Il a invité les entreprises étrangères à collaborer avec les Etats-Unis afin d’identifier les possibilités d’investissement. Lire son message.

Cette semaine, j’ai prononcé un discours liminaire lors du sommet sur l’investissement SelectUSA. Ce sommet met en relation des entreprises étrangères avec des bailleurs de fonds potentiels, des experts de l’industrie, des organisations pour le développement économique et d’autres acteurs, afin de les aider à s’implanter aux États-Unis et, ainsi, d’y stimuler la croissance de l’économie et de l’emploi. Cet article reprend les points essentiels de mon allocution.

Depuis le premier sommet sur l’investissement en 2011, SelectUSA a attiré des milliers d’entreprises internationales et de représentants du développement économique, et suscité ainsi plus de 135 milliards de dollars en nouveaux projets d’investissement dans tous les États-Unis et ses territoires.

Nous nous trouvons actuellement à un moment charnière de l’histoire économique américaine. Grâce à ses mesures historiques et décisives sur le rééquilibrage de la politique commerciale mondiale, la déréglementation et les réductions d’impôts, le message du président Trump est clair : c’est le moment d’investir en Amérique. Nous faisons de l’investissement commercial une priorité absolue.

Sous la présidence Trump, l’objectif principal de notre politique étrangère est d’obtenir des résultats tangibles pour les entreprises et les travailleurs américains. Mon message aux pays du monde entier est le suivant : nous sommes une administration avec laquelle vous pouvez faire des affaires.

Il n’y a pas qu’à Washington qu’il s’agit d’une priorité. Le département d’État compte plus de 1 000 agents commerciaux en poste dans nos ambassades dans le monde entier. Nos missions internationales se tiennent à la disposition des entreprises et des investisseurs étrangers pour les aider à faire des affaires avec leurs homologues américains des secteurs public et privé afin de tirer parti de nos entreprises, de notre technologie et de notre main-d’œuvre de premier plan.

Quinze chefs de mission ont accompagné cette année leur délégation à SelectUSA. J’espère que ce nombre sera doublé l’année prochaine. Mon objectif personnel est de veiller à ce que les équipes de nos ambassades renforcent les liens économiques et commerciaux avec les pays du monde entier.

Il s’agit d’une question personnelle. Mon père était diplomate de carrière et a intégré le Foreign Service à la fin des années 1950 en tant qu’agent commercial à l’ambassade des États-Unis à Montevideo, en Uruguay. Il a rejoint le département d’État parce que le président Eisenhower voulait des personnes justifiant d’expérience dans le secteur privé pour promouvoir la diplomatie commerciale.

Il disait toujours qu’un bon ambassadeur est avant tout un bon attaché commercial, et j’ai pris cela à cœur. Je sais comment cela fonctionne. Pendant la première administration Trump, j’étais l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, un pays qui investit beaucoup dans notre pays, tout comme les entreprises américaines investissent considérablement au Mexique. J’étais particulièrement bien placé pour constater l’impact des investissements étrangers sur les États Unis.

Les États-Unis restent la destination la plus stable pour les investissements des entreprises étrangères. Nos marchés de capitaux sont les plus performants et les plus liquides. Nos entreprises sont dynamiques et innovantes. L’indice de confiance des investissements directs étrangers 2025 de Kearney, une enquête menée auprès des cadres supérieurs des entreprises du monde entier, a classé les États-Unis à la première place des destinations pour les investissements directs étrangers pour la 13e année consécutive. Nous accueillons favorablement les investissements créateurs d’emplois et veillons au maintien d’un environnement d’investissement ouvert qui peut bénéficier à notre économie et à celles des nations qui investissent avec nous.

Au cours des 100 premiers jours de son administration, le président Trump a obtenu plus de 9 000 milliards de dollars d’engagements de la part d’investisseurs étrangers. Il s’est engagé à renforcer les capacités nationales dans des secteurs tels que les technologies de pointe, les minéraux essentiels, l’énergie et l’industrie manufacturière. Son engagement inébranlable en faveur de la revitalisation de l’industrie américaine permettra de consolider la place des États-Unis en tant que leader mondial de l’innovation et de la croissance économique, pour favoriser la prospérité des États-Unis et les pays qui investissent ici.

Nous invitons les entreprises étrangères à collaborer avec nos missions et à les laisser collaborer avec vous pour identifier les possibilités d’investissement aux États-Unis. Le moment est plus propice que jamais pour investir aux États-Unis. Nous accueillons favorablement les investissements créateurs d’emplois et veillons au maintien d’un environnement d’investissement ouvert au bénéfice de notre économie et de celles des pays qui investissent chez nous. Si vous avez des opportunités d’investissement dans votre pays qui pourraient bénéficier de l’investissement des marchés de capitaux des États-Unis, faites-nous en part. La diplomatie commerciale fonctionne dans les deux sens.

Je suis convaincu que chaque investissement est non seulement une opportunité commerciale, mais aussi une opportunité diplomatique.

https://www.state.gov/translations/french/cest-le-moment-dinvestir-aux-etats-unis/?utm_source=cision&utm_medium=referral

28 mai 2025 par ,