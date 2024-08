Les Émirats arabes unis apportent un soulagement au Soudan

Face à la crise humanitaire au Soudan, les Émirats Arabes Unis multiplient les initiatives pour apporter leur contribution afin de soulager les populations victimes. L’Etat des Émiratis a alloué 70% de leur contribution de 100 millions de dollars à l’ONU et à ses agences humanitaires au Soudan. Le pays a aussi octroyé 30 millions de dollars pour apporter de l’aide aux réfugiés dans les pays voisins.

La guerre qui oppose depuis avril 2023 l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de neuf millions de personnes, selon l’ONU.

Face à cette crise humanitaire, les Émirats arabes unis ne sont pas restés les bras croisés par rapport à ce drame que vit ce peuple frère.

En tant que l’un des principaux contributeurs à l’aide humanitaire au Soudan et en Afrique, ils ont alloué 70% de leur engagement annoncé en avril dernier lors de la Conférence humanitaire internationale sur le Soudan, soit 100 millions de dollars américains.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que ce soutien ira aux principaux partenaires des agences des Nations Unies, y compris le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Depuis le début de la crise, les Émirats ont mis en place un pont aérien entre le Soudan et le Tchad voisin pour fournir toutes les formes de soutien et d’assistance.

Ils ont aussi octroyé 130 millions de dollars pour soutenir la réponse humanitaire, ainsi que 9 500 tonnes de nourriture et de fournitures médicales via 148 vols humanitaires, en plus de l’envoi d’un navire transportant environ 1 000 tonnes de fournitures de secours d’urgence.

Cette importante aide humanitaire des Émirats Arabes Unis vise à soulager les populations victimes de la crise parallèlement aux efforts de paix menés par les Emiratis pour un cessez-le-feu devant aboutir à une solution pacifique durable à la crise.

18 août 2024 par