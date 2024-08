L’Afrique est-elle préparée à l’avenir du travail à l’ère de l’IA ?

Le monde connaît actuellement sa quatrième révolution industrielle, une période où la technologie transforme nos vies et nos économies à un rythme sans précédent. Cependant, cette transformation soulève une question cruciale : quel est l’avenir du travail, notamment dans des régions comme le continent africain où prédominent les emplois peu qualifiés et répétitifs ?

La disparition d’emplois n’est pas un phénomène nouveau. Tout au long de l’histoire, des révolutions industrielles passées jusqu’à l’ère numérique, nous avons vu des emplois évoluer et disparaître. Prenons quelques exemples historiques :

Le Spinning Jenny (inventé par James Hargreaves en 1764)

Impact : Ce métier à filer multibroches permettait à un ouvrier de filer plusieurs fils à la fois, augmentant ainsi considérablement la productivité dans l’industrie textile. Cela a entraîné le déplacement de nombreuses fileuses manuelles qui ne pouvaient rivaliser avec l’efficacité de la Spinning Jenny.

La machine à vapeur (améliorée par James Watt à la fin du XVIIIe siècle)

Impact : La machine à vapeur a révolutionné le transport et la fabrication. Cela a conduit au déclin des emplois dans les industries dépendant du travail manuel et de la force animale, comme les ouvriers des canaux et les cochers. Les machines à vapeur réduisaient également le besoin de travail manuel dans divers processus de fabrication.

En Afrique, dans un pays comme le Sénégal, certains se rappellent avec nostalgie des « télécentres », des cabines téléphoniques à plusieurs postes. Ces entreprises autrefois florissantes employaient de nombreuses personnes en permettant à des familles séparées par des kilomètres de rester en contact avant l’avènement des réseaux sociaux. L’arrivée des téléphones mobiles et du « seddo » (un système permettant le transfert de crédit de téléphone à téléphone, permettant aux clients d’acheter du temps d’antenne en petites quantités) a provoqué un brutal déclin des télécentres.

Chaque disparition d’emploi ouvre cependant la voie à de nouvelles opportunités. Par exemple, le déclin des télécentres a entraîné l’essor des cybercafés, nécessitant des compétences en gestion des ordinateurs et des systèmes d’exploitation. Bien que les cybercafés aient presque disparu aujourd’hui, cet exemple illustre adéquatement les défis posés par la quatrième révolution industrielle en Afrique.

Vulnérabilité des emplois en Afrique

En Afrique, plus de 90 % des emplois sont des postes peu ou moyennement qualifiés, ce qui rend le continent particulièrement vulnérable aux progrès de l’IA et de l’automatisation. Pour évaluer si vous êtes un travailleur peu ou moyennement qualifié, voici quelques critères :

Travailleurs peu qualifiés : Peu de formation formelle ou d’expérience spécialisée. Exemples : caissiers, concierges, serveurs, ouvriers, aides à domicile.

Travailleurs moyennement qualifiés : Formation et compétences spécifiques, souvent via des formations techniques ou professionnelles. Exemples : techniciens informatiques, assistants administratifs, électriciens, infirmières auxiliaires, mécaniciens automobiles.

Impact de l’IA

L’IA, ou Intelligence Artificielle, représente un changement fondamental dans notre façon de travailler. Des systèmes informatiques capables d’effectuer des tâches nécessitant habituellement l’intelligence humaine peuvent fonctionner de manière autonome, augmentant ainsi les impacts potentiels sur le marché du travail.

Selon un rapport du Webber Institute of Technology, l’automatisation et la robotique menacent de remplacer les emplois peu qualifiés en Afrique subsaharienne. La demande de main-d’œuvre qualifiée augmente, tandis que le besoin de main-d’œuvre non qualifiée diminue. Le défi est amplifié par le paysage éducatif africain, où de nombreux jeunes n’ont pas accès à une éducation de qualité et aux compétences requises pour le futur marché du travail.

Préparation à la révolution de l’IA

Face à ces défis, comment se préparer à la révolution de l’IA ? Voici quelques pistes :

Apprentissage continu : Suivez des cours en ligne sur des plateformes comme Africourse.com, des camps d’entraînement et obtenez des certifications en IA, science des données, apprentissage automatique.

Compétences humaines : Développez des compétences en pensée critique, résolution de problèmes, créativité, intelligence émotionnelle.

Apprentissage tout au long de la vie : Restez curieux et engagé dans l’apprentissage tout au long de votre carrière.

Éducation STEM : Investissez dans les disciplines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.

Culture numérique : Maîtrisez les outils et plateformes numériques.

Spécialisation : Identifiez et spécialisez-vous dans des domaines à forte demande comme la cybersécurité, l’éthique de l’IA, la robotique, les soins de santé basés sur l’IA.

Adaptabilité : Soyez ouvert au changement et adaptable aux nouveaux rôles.

État d’esprit de croissance : Relevez les défis et considérez les échecs comme des opportunités de croissance.

Réseautage et collaboration : Créez et entretenez un réseau professionnel.

Entrepreneuriat et innovation : Envisagez des projets entrepreneuriaux utilisant l’IA.

Éthique et impact de l’IA : Découvrez les implications éthiques de l’IA.

Opportunités locales : Concentrez-vous sur la résolution des problèmes locaux avec l’IA.

Politique et plaidoyer : Participez aux discussions sur les politiques et réglementations en matière d’IA.

16 août 2024 par ,