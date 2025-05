L’Ambassadeur des Emirats rencontre le Chef d’Etat-major général des FAB

La coopération militaire se renforce entre les Émirats arabes unis (EAU) et le Bénin. SEM. Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des EAU près la République du Bénin, a rencontré, ce vendredi 23 mai 2025, le Général Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major général des Forces Armées Béninoises, à l’État-Major à Cotonou.

La rencontre de ce vendredi entre l’Ambassadeur des EAU et le Chef d’État-Major général des FAB a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays amis, la situation actuelle ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et sur des questions d’intérêt commun.

Au cours de l’entretien, Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi a salué le niveau des relations bilatérales et souligné l’importance de renforcer la coordination conjointe afin d’approfondir le partenariat entre les deux parties face aux divers défis. Il a également salué les efforts du gouvernement béninois pour faire face aux menaces terroristes et l’extrémisme violent.

Quant au Chef d’État-Major général des FAB, il a exprimé sa profonde reconnaissance pour le rôle majeur joué par les Émirats arabes unis dans l’établissement et le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme. Le Général Fructueux Gbaguidi a loué les efforts, les positions honorables et le soutien généreux des Émirats aux initiatives du Bénin, exprimant le souhait du Bénin de tirer profit de l’expérience émiratie dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités de l’armée béninoise.

