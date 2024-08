L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par Prof Dorothé Sossa

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale ente les Emirats arabes unis et Bénin,

l’Ambassadeur des Émirats arabes unis à Cotonou, SEM Mohammed Saeed Al Kaabi, a échangé avec le Professeur Dorothé Sossa, Président de la Cour constitutionnelle. L’audience a eu lieu, ce vendredi 09 Août 2024, au siège de la Cour constitutionnelle à Cotonou.

Au cours des échanges, les deux personnalités ont passé en revue la riche et fructueuse coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et le Bénin. Les discussions ont porté aussi sur les voies et perspectives de leur renforcement dans divers secteurs, notamment dans le domaine de la justice constitutionnelle.

Au cours des entretiens, le Président de la Cour constitutionnelle a remercié le diplomate Emirati pour cette visite de courtoisie et réitéré sa volonté d’œuvrer au renforcement des relations de concertation, de coopération et d’échange d’expériences entre le Bénin et les Émirats Arabes Unis.

L’entrevue s’est déroulée en présence du Directeur du cabinet, M. Clément Quenum et de l’Assistante du Président de la Cour constitutionnelle, Mme Albertine Borori.

9 août 2024 par