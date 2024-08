Les Émirats Arabes Unis apportent leur soutien à l’Ukraine

L’État des Émirats Arabes Unis continue d’apporter un soutien humanitaire et de secours à l’Ukraine. Par ailleurs, elle a mené une série de médiations qui ont abouti à l’échange de près de 2000 prisonniers entre l’Ukraine et le Russie.

L’aide humanitaire des Émirats Arabes Unis se poursuit en faveur de l’Ukraine. Le pays a réalisé 7 médiations entre la Russie et l’Ukraine. La dernière médiation en août a permis l’échange de 230 prisonniers, ce qui porte le nombre total de prisonniers échangés entre les deux pays à 1788.

Dans le cadre de ses efforts humanitaires depuis le début de la crise en Ukraine, l’État des Émirats Arabes Unis a alloué 105 millions de dollars américains pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine. Le pays a envoyé 14 avions transportant de l’aide humanitaire et a expédié deux navires via la Roumanie, tandis que l’aide médicale, alimentaire et de secours envoyée à l’Ukraine a atteint 1 015 tonnes. En outre, 50 ambulances entièrement équipées ont été envoyées pour soutenir le secteur de la santé en Ukraine.

L’État des Émirats Arabes Unis a également apporté un soutien à l’éducation en Ukraine, comprenant 7 500 ordinateurs portables et 10 000 sacs scolaires. Il a aussi envoyé 4 520 générateurs électriques pour faire face aux conditions hivernales difficiles et aux coupures de courant. De plus, des aides ont été fournies aux réfugiés ukrainiens en Moldavie, en Pologne et en Bulgarie.

Dans ce cadre, 125 tonnes de denrées alimentaires et d’aides médicales ont également été transportées depuis le Centre mondial de services humanitaires à Dubaï via deux avions appartenant à des organisations internationales présentes dans le pays.

24 août 2024 par