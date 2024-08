Candidature du Dr Ibrahima Socé Fall au poste de Directeur régional de l’OMS

:

Le continent africain se trouve à un moment critique, confronté au triple fardeau des maladies transmissibles, des maladies non transmissibles et de la menace toujours présente des épidémies et des pandémies. En ces temps difficiles, un leadership fort et visionnaire est impératif pour faire face aux complexités de notre paysage sanitaire. Le Dr Ibrahima Socé Fall, éminent clinicien et expert en Santé publique, apparaît comme le candidat exceptionnel pour diriger le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Présenté par la République du Sénégal et appuyé par l’Union africaine et la CEDEAO, le Dr Fall incarne l’expertise, le dévouement et la vision stratégique nécessaires pour renforcer les normes sanitaires en Afrique. La candidature du Dr Fall n’est pas seulement la preuve de sa carrière remarquable, elle représente aussi une lueur d’espoir pour un continent qui s’efforce de surmonter d’importants problèmes de santé. Fort d’une expérience considérable dans la gestion de programmes de santé à grande échelle, y compris dans diverses fonctions à l’OMS et au sein d’équipes de direction, le Dr Fall est particulièrement bien placé pour conduire l’Afrique vers un avenir en meilleure santé. Son expérience à des postes de direction à tous les niveaux, notamment en tant que Représentant de l’OMS au Mali, Directeur des urgences à l’OMS AFRO, Sous-Directeur Général (ADG) au siège de l’OMS à Genève et Directeur des Maladies tropicales négligées (MTN) au siège de l’OMS également, souligne sa compréhension approfondie des systèmes de santé et de la mise en œuvre des politiques sanitaires. L’un des principaux atouts du Dr Fall réside dans sa profonde compréhension des déterminants de la santé et des besoins sanitaires d’un continent africain extrêmement varié. Ses objectifs stratégiques, décrits dans son programme, La santé pour tous, tous pour la santé, soulignent l’importance de la collaboration avec des organismes régionaux tels que le CDC Afrique et l’Agence africaine du médicament (AAM) notamment, ainsi qu’avec les communautés. Ces partenariats sont essentiels pour répondre aux attentes des pays et de leurs populations, et pour garantir une approche cohérente et unie aux enjeux de santé. La vision du Dr Fall pour le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, s’exprime dans un programme complet de promotion et de protection de la santé sur l’ensemble du continent. Son engagement en faveur de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et des soins de santé primaires (SSP) témoigne d’une volonté profonde de fournir des soins de santé de qualité à tous les Africains. En tirant parti des atouts des États membres et en encourageant l’innovation, le Dr Fall vise à mettre en place des systèmes de santé résilients, centrés sur les personnes, et capables de faire face aux menaces sanitaires actuelles et futures. Une part importante de la stratégie du Dr Fall consiste à s’attaquer aux inégalités sanitaires persistantes qui frappent le continent africain. Il plaide pour un renforcement de la préparation aux situations d’urgence et des capacités de riposte, notamment en ce qui concerne la gestion des pandémies et d’autres urgences sanitaires. Son expérience de la gestion des crises sanitaires, notamment son rôle central dans la riposte à la flambée d’Ebola, lui a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour aider l’Afrique à relever les défis sanitaires les plus pressants. Le Dr Fall s’est engagé à lutter contre la prévalence croissante des maladies non transmissibles et des troubles de santé mentale, qui affectent de plus en plus les populations africaines. Son souci d’intégrer la santé dans toutes les politiques sectorielles met en évidence l’interconnexion des déterminants de la santé, depuis les facteurs économiques et sociaux jusqu’aux influences environnementales. En promouvant une approche holistique de la santé, le Dr Fall cherche à créer un système de santé durable et équitable pour tous. Dans son manifeste, La santé pour tous, tous pour la santé : Un programme régional pour promouvoir et protéger la santé et fournir des soins de santé de qualité pour libérer la prospérité de l’Afrique, le Dr Fall présente cinq priorités stratégiques qui guideront ses actions en tant que Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique :

1. Des politiques de santé fondées sur des données probantes et des systèmes de santé résilients.

2. L’amélioration de la préparation et de la riposte aux situations d’urgence sanitaire.

3. Une réduction accélérée des taux de mortalité maternelle, néonatale et des enfants de moins de cinq ans, et l’élimination des maladies transmissibles à fort impact.

4. Lutte contre les maladies non transmissibles et les troubles de santé mentale.

5. L’amélioration de l’intelligence sanitaire pour répondre aux risques sanitaires actuels et futurs. Ces priorités sont soutenues par des catalyseurs stratégiques, tels qu’une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée, un financement durable et une approche transformatrice à l’égard de l’innovation.

L’engagement du Dr Fall en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion des leaders de la prochaine génération souligne son approche holistique et inclusive du leadership dans le domaine de la santé. Alors que nous nous projetons dans l’avenir, le Dr Ibrahima Socé Fall se présente comme le candidat exemplaire pour diriger le Bureau régional de l’OMS en Afrique. Sa vaste expérience, sa vision stratégique et son dévouement inébranlable à l’équité sanitaire font de lui le dirigeant idéal pour guider l’Afrique vers un avenir en meilleure santé, plus prospère et plus autonome. Pour un aperçu détaillé des objectifs stratégiques et de la vision du Dr Fall, veuillez-vous référer à son programme, disponible sur https://socefall.org

