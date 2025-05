Le Kenya considère le plan marocain d’autonomie comme la seule approche durable

A la suite de plusieurs autres pays, le Kenya considère aussi le Plan marocain d’autonomie comme la seule approche durable pour résoudre la question du Sahara et salue le consensus international croissant et la dynamique menée par Sa Majesté le Roi en faveur de ce plan.

La position de Nairobi sur le Sahara marocain a été exprimée dans un Communiqué conjoint publié, lundi 26 mai 2025, à Rabat, à l’issue d’une réunion entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi.

Le Kenya "considère le plan d’autonomie comme la seule approche durable pour la résolution de la question du Sahara et entend coopérer avec les États ayant la même vision pour favoriser sa mise en œuvre"., souligne le communiqué.

"La République du Kenya se félicite du consensus international croissant et de la dynamique menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc comme la seule solution crédible et réaliste pour résoudre le différend sur le Sahara", précise le document.

Les Chefs de diplomatie du Maroc et du Kenya ont insisté sur "l’exclusivité des Nations Unies dans le processus politique et réaffirmé leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 2756 (2024)".

Rabat "apprécie la reconnaissance par le Kenya de la coopération continue du Maroc avec le Secrétaire Général des Nations Unies et son Envoyé Personnel pour faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité"., conclut le communiqué conjoint.

