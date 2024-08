Lancement de la nouvelle phase du mécanisme de stabilisation régionale pour le Bassin du Lac Tchad

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et les partenaires nationaux et internationaux du Mécanisme de Stabilisation Régionale (RSF) dans le Bassin du Lac Tchad[i] ont le plaisir d’annoncer le lancement de la nouvelle phase du programme, qui se déroulera de septembre 2024 à août 2028.

Depuis sa création en 2019, le RSF a accompli des avancées notables pour répondre à la crise multidimensionnelle de la région, en adoptant une approche de stabilisation dirigée par les gouvernements et soutenue par les communautés, ainsi qu’une coopération régionale entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria. La nouvelle phase vise à protéger et à consolider ces réalisations en étendant son programme à de nouvelles zones et en améliorant la connectivité entre les sites stabilisés.

"La stabilisation a contribué à garantir une plus grande sécurité, un accès essentiel à l’éducation, aux soins de santé, à la justice, à des emplois ainsi qu’à dynamiser les activités agricoles et d’élevage, permettant à plus d’un million de personnes déplacées de retourner dans leurs villages ou de se réinstaller dans des zones nouvellement stabilisées. Cependant, avec près de 3,6 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés[ii] toujours présents dans la région, nous ne pouvons pas baisser la garde", a déclaré Mme Ahunna Eziakonwa, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, Administratrice adjointe du PNUD et Directrice régionale pour l’Afrique.

La nouvelle phase du programme continuera à soutenir les communautés et à garantir qu’elles soient au cœur des efforts de stabilisation, en mettant l’accent sur l’inclusion de tous les groupes, en particulier les femmes et les jeunes.

« Grâce aux activités de sensibilisation et aux ateliers que nous avons organisés conjointement avec le programme de stabilisation, nous rassemblons désormais près de 500 femmes dans nos groupes communautaires pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Nous offrons un espace sûr pour le dialogue et signalons les incidents aux autorités », a déclaré Sultan Baba Ibrahim, présidente de l’Union Leyma des Femmes de Mani, un groupe communautaire dirigé par des femmes dans la province du Hadjer-Lamis au Tchad.

Le succès de la nouvelle phase repose sur l’appropriation et le leadership des efforts de stabilisation par les gouvernements nationaux et les institutions régionales. La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) joue un rôle clé pour s’assurer que le programme réponde aux besoins et priorités de la région : « Nous renouvelons notre engagement à mobiliser les gouvernements du Bassin du Lac Tchad pour maintenir la volonté politique et garantir la mise en œuvre effective de la Stratégie Régionale pour la Stabilisation, la Relance et la Résilience, au-delà de la durée de la nouvelle phase », a déclaré Son Excellence l’Ambassadeur Mamman Nuhu, Secrétaire exécutif de la CBLT.

La première phase du programme a reçu un soutien financier d’un groupe de 14 donateurs. « Le Mécanisme de Stabilisation Régionale a été déterminant pour aider les communautés de la région du Bassin du Lac Tchad à reconstruire leur vie. Grâce à une approche collaborative, il a posé les bases de la relance, de la consolidation de la paix et du développement. Nous continuerons à travailler avec les populations et nos gouvernements partenaires de la région pour faire progresser la paix et la stabilité grâce à la RSF », a déclaré Mme Anka Feldhusen, Directrice pour la Prévention Civile des Crises et la Stabilisation, Ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne.

« Nous continuerons notre engagement pour accroître la stabilité des communautés dans le Bassin du Lac Tchad, et nous encourageons l’inclusion des femmes et des jeunes à tous les niveaux pour garantir la durabilité des efforts de stabilisation », a déclaré Son Excellence M. Hans Lundquist, Ambassadeur de Suède en Éthiopie et à Djibouti, et Représentant permanent auprès de l’Union Africaine, de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Le PNUD, la CBLT et les partenaires nationaux et internationaux[iii] de la facilité régionale de stabilisation appellent à renforcer les synergies entre les efforts humanitaires, de développement et de consolidation de la paix dans cette nouvelle phase, afin de s’attaquer aux causes profondes des conflits et de prévenir de nouvelles crises.

« Le PNUD reste engagé à travailler avec les acteurs humanitaires, de développement et de consolidation de la paix pour un impact plus grand et durable. Je tiens à remercier nos partenaires pour leur confiance continue envers le PNUD. La nouvelle phase marque une étape importante dans notre lutte contre les conflits et la fragilité dans le Bassin du Lac Tchad et démontre notre volonté collective de mieux travailler ensemble », a conclu Mme Eziakonwa.

1er août 2024 par ,