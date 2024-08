La Finlande réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

Dans un communiqué conjoint publié, ce mardi 6 août 2024, la Finlande considère le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme « une bonne base pour une solution » au différend régional autour du Sahara marocain.

La position de la Finlande sur le dossier du Sahara a été exprimée dans un communiqué conjoint publié ce mardi 6 août à Helsinki, à l’issue de la rencontre entre SEM. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et SE Mme Elina Valtonen, ministre finlandaise des Affaires étrangères.

« La Finlande considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU et comme une bonne base pour une solution agréée par les parties », souligne le communiqué.

Dans le document, la Finlande réitère son soutien au « processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ».

Les deux Chefs de diplomatie n’ont pas manqué d’exprimer leur position commune quant au rôle exclusif des Nations unies dans le processus politique. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et l’appui de leurs pays respectifs aux efforts de l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies visant à faire avancer ce processus.

La nouvelle position de la Finlande s’inscrit dans la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, portée par de nombreux pays à travers le monde.

La Finlande est le premier pays nordique à réaffirmer son soutien inconditionnel au plan d’autonomie proposé par le Maroc. Cette position marque ainsi une évolution dans le temps puisque ce pays, par le passé, se contentait de soutenir les efforts des Nations Unies.

La Finlande est le 17è pays de l’Union européenne à soutenir officiellement l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.

La nouvelle position de la Finlande intervient une semaine après celle de la France, qui abonde dans le même sens que la grande majorité des pays européens.

La nouvelle position de la Finlande s’inscrit aussi dans la dynamique internationale impulsée par SM le Roi Mohammed VI depuis quelques années. Ainsi, de nombreux pays à travers tous les continents n’ont cessé d’apporter leur soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara et au Plan d’autonomie sous sa souveraineté.

La nouvelle position de la Finlande sur le dossier du Sahara marocain a été prise au sommet de l’Etat en impliquant le Président de la République, le Gouvernement et la Commission des Affaires étrangères du Parlement.

6 août 2024 par