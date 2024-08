Un nouveau traitement pourrait restaurer la mémoire

Des scientifiques ont développé une molécule qui restaurerait la fonction cognitive perdue chez les souris. Un traitement qui pourrait aider à restaurer la mémoire chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Explications.

C’est une nouvelle porteuse d’espoir. Des scientifiques ont récemment développé une molécule qui restaurerait la fonction cognitive perdue chez la souris. Selon eux, des résultats similaires pourraient être observés chez l’homme ce qui pourrait constituer la base d’un nouveau traitement contre la maladie d’Alzheimer. Réalisée par des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles et publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), cette étude s’appuie sur les fluctuations des oscillations gamma.

Concrètement, les oscillations gamma sont des ondes à haute fréquence dans le cerveau qui jouent un rôle dans de nombreux processus cognitifs et dans la mémoire de travail, le type de mémoire utilisé, par exemple, pour composer un numéro de téléphone qu’on vient de vous dire. Mais aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer, ces oscillations sont réduites.

“L’étude teste une petite molécule appelée DDL-920, qui amplifie ces oscillations gamma. Contrairement aux traitements actuels approuvés par la FDA (l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ) et axés sur l’élimination des plaques bêta-amyloïdes, le DDL-920 cible les circuits cérébraux d’une manière différente”, a expliqué Stefania Forner, la directrice des relations médicales et scientifiques de l’Association Alzheimer.

“Une nouvelle perspective”

Partant du constat que la DDL-920 augmentait les oscillations gamma sans affecter les autres fonctions cérébrales, les chercheurs ont ensuite utilisé des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer pour déterminer si cela entraînait une amélioration de la fonction cognitive. Puis, après avoir effectué différents tests, ils se sont aperçus que les souris traitées réussissaient mieux les exercices que les autres. Le tout, beaucoup plus rapidement.

Ces résultats sont toutefois à prendre avec des pincettes. "Bien que cette approche offre une nouvelle perspective sur l’amélioration des fonctions cognitives et de la mémoire dans la maladie d’Alzheimer, il est important de noter que la recherche en est encore à ses débuts”, a-t-elle conclu tout en rappelant l’importance de mener des recherches supplémentaires, cette fois-ci sur l’homme.

Au total, plus de 35,6 millions de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer à travers le monde. À ce jour, il n’existe aucun remède contre la maladie, les traitements actuels peuvent simplement ralentir la progression de la maladie et atténuer les symptômes. Pour rappel, des nouveaux médicaments qui éliminent les plaques amyloïdes caractéristiques d’Alzheimer ont été salués comme les premiers traitements modificateurs de la maladie, mais la recherche a soulevé des inquiétudes quant à leurs effets secondaires.

Source : https://fr.news.yahoo.com/alzheimer--un-nouveau-traitement-pourrait-restaurer-la-memoire-151403555.html?guccounter=1

