16 pays africains déjà touchés par la variole de singe

La variole de singe, détectée en République démocratique du Congo (RDC) en septembre 2023, se propage à plusieurs autres pays africains.

16 pays africains ont enregistré des cas de Mpox avec 887 cas répertoriés la semaine dernière et 5 décès, selon l’agence de santé de l’Union africaine Africa CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies du continent).

Le Kenya, le Burundi, le Rwanda, la Côte d’Ivoire sont, entre autres, les pays touchés. La RDC le pays le plus touché avec, au 3 août, 14.479 cas confirmés et suspects et 455 morts, soit une létalité d’environ 3%, selon l’Africa CDC.

CDC entend déclarer la ‘’variole de singe’’ comme « une urgence de santé publique » la semaine prochaine.

Le comité d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’est réuni pour évaluer s’il faut décréter le plus haut degré d’alerte face à l’épidémie. Pour l’heure, l’OMS ne recommande pas aux pays la prise de mesures restrictives aux frontières.

Le Mpox a été découvert pour la première fois chez des humains en 1970 dans l’actuelle RDC (ex-Zaïre), avec la diffusion du sous-type Clade I (dont le nouveau variant est une mutation), principalement limitée depuis à des pays de l’ouest et du centre de l’Afrique. Les malades sont généralement contaminés par des animaux infectés.

