Deo-Gratias Lewis Tapé invente un puissant outil de traduction de langue dénommé "Afri"

L’Afrique est à l’aube d’une transformation numérique sans précédent grâce à une innovation béninoise, la plateforme Afri, créée par Deo-Gratias Lewis Tapé . Cette application digitale représente une avancée majeure pour le Bénin, mais aussi pour tout le continent africain. Conçue pour répondre aux défis de communication, Afri se distingue par ses services d’assistance linguistique et d’intelligence artificielle (IA), offrant des solutions adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs africains.

Afri, disponible sur ordinateurs et smartphones, transcende les frontières linguistiques grâce à sa capacité de traduire instantanément textes, audios et vidéos. C’est un véritable pont entre les communautés, permettant à un commerçant béninois de s’entretenir sans difficulté avec un client nigérian, ou à un fermier d’accéder à des conseils agricoles dans sa langue maternelle via un assistant IA performant. L’application s’adapte également aux réalités locales, notamment aux zones à faible connectivité, en offrant des fonctionnalités hors-ligne qui renforcent son utilité dans les régions rurales.

Cette initiative numérique promeut non seulement l’inclusion sociale, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises africaines. En effet, Afri constitue une plateforme incontournable pour les grandes entreprises souhaitant accroître leur visibilité et toucher un public diversifié à travers l’Afrique. Grâce à son interface conviviale et ses fonctionnalités multiples, elle permet aux entreprises de valoriser leurs produits et services tout en profitant d’une audience élargie.

L’impact d’Afri va bien au-delà des simples services linguistiques. C’est une révolution numérique qui, en améliorant la communication et en facilitant l’accès à l’information, participe activement au développement socio-économique du continent. Les entreprises qui souhaitent se positionner comme leaders sur le marché africain sont donc appelées à exploiter cette plateforme avant-gardiste.

Pour bénéficier des multiples avantages d’Afri, il suffit de visiter le site afri.studio et d’adopter cette innovation qui promet de transformer profondément le paysage numérique africain.

Afri, un outil essentiel pour la croissance inclusive et le progrès de toute une région.

Hypolyte D. HOUANOU

24 août 2024