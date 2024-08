Les États-Unis se rejouissent du verdict du procès du massacre du stade de Guinée

Les États-Unis félicitent le secteur judiciaire guinéen pour la fin du procès du massacre du stade. Le verdict, y compris la condamnation de l’ancien président de la junte Moussa Dadis Camara et les réparations ordonnées par le tribunal, offre un sentiment de justice aux victimes et aux survivants. Nous félicitons les victimes et les témoins qui ont courageusement raconté leur histoire. Nous félicitons les organisations guinéennes de défense des droits de la personne pour leur persévérance dans le plaidoyer en faveur de l’obligation de rendre des comptes, qui a abouti à ce procès et à ce jugement.

Source : https://www.state.gov/translations/french/verdict-du-proces-du-massacre-du-stade-de-guinee/?utm_source=cision&utm_medium=referral.

7 août 2024 par ,