Des investisseurs marocains en visite au Bénin

Une délégation d’investisseurs marocains conduite par Son Excellence Monsieur Rachid Rguibi, Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, a été reçue, lundi 07 novembre 2022, par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).

Des chefs d’entreprises marocaines opérant dans les domaines de l’acier, le BTP, et la transformation du bois ont pris connaissance des outils mis en place au Bénin pour accompagner les investisseurs ainsi que du climat des affaires. Au cours des échanges tenus, lundi 07 novembre 2022, en présence de SEM. Rachid Rguibi, Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, le directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a présenté à la délégation marocaine les opportunités d’affaires au Bénin dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et de l’économie du savoir et de la connaissance.

C’est sur une note de satisfaction qu’ont pris fin les échanges avec la délégation d’investisseurs marocains.

