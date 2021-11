Une 14ème société s’installe à GDIZ

La société Nap Sarl rejoint la liste des investisseurs de Glo-Djigbé Industrial Zone. Elle a signé, ce lundi 22 novembre 2021, au siège de l’APIEx Bénin le contrat pour son installation au sein de la GDIZ avec la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI).

Glo-Djigbé Industrial Zone continue d’accueillir des investisseurs. Spécialisée dans l’exportation vers les marchés de l’Asie, de produits agricoles bruts, notamment le soja et le karité, la société Nap Sarl a décidé de rejoindre la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé. Nap Sarl est au Bénin depuis plus de vingt ans. Avec un investissement de 10 millions d’euros (environ 7 milliards de FCFA), la société va installer son unité au sein de la GDIZ. Elle prévoit une capacité annuelle de transformation de 25 000 tonnes de graines de coton, 25 000 à 30 000 tonnes de soja, et 25 000 à 30 000 tonnes d’amandes de karité. Ce qui va générer plus de 200 emplois directs et plusieurs milliers d’emplois indirects.

Nap Sarl est la 14ème société à rejoindre la liste des investisseurs de GDIZ. Dès février 2021, elle va démarrer les travaux de construction de son unité de transformation.

A.A.A

25 novembre 2021