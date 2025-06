Plus de 300 entreprises et institutions financières à Cotonou

Entreprises et investisseurs francophones se réunissent du 17 au 19 juin 2025 à Cotonou dans le cadre de la 6e mission économique de la Francophonie en Afrique de l’Ouest. Une rencontre organisée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec le gouvernement du Bénin.

Créer des liens entre les hommes et les femmes d’affaires de l’Afrique francophone. Tel est l’objectif des missions économiques organisées par l’OIF depuis 2022.

La 6è édition réunit à Cotonou plus de 300 entreprises et institutions financières de toutes les régions francophones. Des rencontres B2B, ateliers sectoriels, visites de terrain et échanges sont au pro degramme de la mission économique qui se déroule du 17 au 19 juin 2025 au Sofitel Marina hôtel.

Les entreprises internationales de pays tels que Belgique, Canada, France, Djibouti, Haïti, Sénégal, Burkina Faso, République Démocratique du Congo, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée, Ghana, Madagascar, etc. sont présentes au Forum.

« La répartition des entreprises participantes est équilibrée. 40 % pour l’agro-industrie, près de 30 % pour le numérique, et près de 30 % les industries culturelles et créatives. Nous avons 40 % d’entreprises tenues par des femmes », a indiqué la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo à l’ouverture des travaux. L’OIF se veut être un accélérateur d’opportunités pour surtout les petites et moyennes entreprises déjà présentes à l’international et un levier pour celles qui souhaitent se lancer à l’international, précise la Sg.

Représentant le chef de l’Etat Patrice Talon, le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a souhaité que ce forum permette de replacer les entreprises francophones au cœur des chaines de valeurs mondiales afin de construire une croissance inclusive et souveraine. Abdoulaye Bio Tchané a mis l’accent sur les transformations opérées au Bénin et qui font de ce pays un espace de stabilité, de croissance et d’opportunités. Une croissance de 7,5 % a été enregistrée en 2024. Celle-ci est portée par des fondamentaux très solides caractérisés par une situation macroéconomique saine, un déficit budgétaire relativement maitrisé, une dette publique sous contrôle et maitrisé depuis 2016.

La Francophonie regroupe 93 États et gouvernements répartis sur 5 continents. Cet espace représente17,5 % de la population mondiale, 16,5 % du produit national brut mondial, 20 % du commerce mondial de marchandises et 14 % des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques.

