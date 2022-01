Un projet innovant de captage et de stockage du Carbone au Bénin

Face aux nouveaux défis climatiques induits par l’utilisation abusive des énergies fossiles, la Fondation Earth Love United dont la mission est d’éduquer la nouvelle génération à être un acteur de premier plan dans la lutte contre le changement climatique en vue de créer une planète plus verte, plus sûre et plus durable pour les générations futures, a initié en RépublIque du Bénin, un projet innovant de Captage et de stockage du carbone à l’aide de technologies basées sur la nature et la préservation des mangroves, de la faune et de l’écosystème.

Très active lors de la COP 26 en Ecosse, la Fondation Earth Love United, a présenté une solution naturelle de capture et de stockage de Carbone, basée notamment sur les mangroves et les algues, les herbiers et chanvre. Cette solution est pour l’heure expérimentée au Bénin. Il est baptisé RAMSAR 17 et couvre une superficie de 524.000 ha.

Le but fixé par la Fondation présidée par Jean Missinhoun est d’arrêter la dégradation des forêts de mangrove, de travailler avec les habitants pour planter des mangroves et protéger la zone cible afin d’approfondir des recherches sur les technologies de capture du carbone basées sur la nature (mangroves, herbiers, algues, chanvre)dont la phase expérimentale a été très concluante. Le coût total du projet est estimé à $ 200.000.000 répartis en trois étapes pour un objectif d’environ 1.000.000 t de CO2 à stocker.

Les étapes du projet

La réalisation du projet initié par Jean Missinhoun et son équipe se fera en trois étapes. La première étape estimée à $ 40.000.000 est consacrée à la réalisation d’un centre de recherche et d’innovation minimal pour étudier les différentes espèces afin de comprendre leur modèle de croissance, faire des recherches génétiques sur les meilleures espèces qui permettent de capturer et de stocker le carbone.

La deuxième étape dont le budget s’élève à $ 60.000.000 est consacrée à la Plantation et la réhabilitation de mangroves couplées à la culture d’herbes marines et d’algues afin d’augmenter les efforts de plantation locale, cultiver des algues et des herbiers pour approvisionner les écosystèmes de mangrove, recueillir des échantillons et surveiller leur croissance.

La troisième étape du projet dont le budget est de $ 100.000.000 est essentiellement réservée à la capture de carbone évolutive. L’objectif est d’atteindre 1.000.000 de tonnes de CO2 séquestré

Les atouts géographiques de la zone couverte par le projet

Le projet couvre la zone côtière humide du Sud Bénin où sont concentrées les mangroves. Le climat est équatorial avec une pluviométrie totale moyenne de 1 200 mm/an principalement en deux saisons (mars- fin juillet et septembre-novembre) et deux saisons sèches (fin juillet-début septembre et fin novembre-début mars). Les températures quotidiennes moyennes sont d’environ 27 °C, l’humidité relative varie d’un minimum de 78 % en janvier-février à un maximum de 95 % en septembre.

Le complexe de zones humides ouest est situé dans la partie ouest du bassin sédimentaire côtier dont les principales séries sont le Crétacé supérieur, l’Éocène, le Continental Terminal et les formations récentes. La région possède un réseau hydrologique dense avec trois grands fleuves : le Couffo, le Mono et le Sazué. Le Couffo, long de 190 km, est un petit fleuve du régime guinéen avec deux saisons de crue. Il prend sa source en pays togolais à 240 m d’altitude, près du village frontalier de Tchetti, et se jette dans le lac Ahémé. Le Mono, avec 148 km de son cours au Bénin, a une pente de lit dans le bassin versant du sud Bénin qui est très faible (0,06 à 0,4 m/km). Le Sazué, long de 63 km, est formé par la rencontre de deux rivières : le Dévédon (22 km) et le Salédo (40 km). Les pentes du lit sont extrêmement faibles. En dehors de ces grands fleuves, il en existe d’autres aux physionomies diverses :

les lacs Zoko, Dévé, Togbadji, Egbo, Doukon, Toho Godogba, Wozo et DatchiDofe ; Grandes dépressions marécageuses au sud de l’Athiémé et à l’ouest des districts de Comè, où plusieurs formations végétales peuvent être rencontrées notamment des poches de mangrove, des forêts riveraines, des forêts marécageuses périodiquement inondées, des marais, des prairies et des forêts aquatiques flottantes les plus riches en carbone dans la végétation. La physionomie et la récupération de chacun de ces parcours dépendent de la composition floristique des communautés végétales qui sont elles-mêmes fonction des variations spatio-temporelles des conditions environnementales et climatiques.

La végétation des terres arides est moins diversifiée. Ce sont les savanes arborées et arbustives semi-décidues de la forêt tropicale. Les formations naturelles ont subi ou subissent une pression croissante et ont été pour la plupart remplacées par diverses terres agricoles et plantations, et le reste est dans un état de dégradation plus ou moins avancé. La spécificité de cette zone est qu’elle est constituée d’un habitat naturel dominé par des espèces de mangroves notamment R. racemosa et A. germinans. La région abrite une biodiversité exceptionnellement élevée avec une flore des zones humides riche de 364 espèces dans 100 familles dont les plus réparties et les plus représentées sont les Poaceae (34 espèces), les Rubiaceae (29 espèces), les Cyperaceae (28 espèces), les Fabaceae (20 espèces), les Euphorbiaceae ( 16 espèces), Moraceae (14 espèces) et Apocynaceae (11 espèces). Les espèces de mangrove comprennent R. racemosa, A. germinans, Conocarpus erectus et Laguncularia racemosa, et Acrostichum aureum (fougère de mangrove) ; les espèces de mangrove associées fréquemment rencontrées sont les suivantes : Dalbergia ecastaphyllum, Drepanocarpus lunatus, Phoenix reclinata, des espèces plus herbacées telles que P. vaginatum, Sesuvium portulacastrum, Philoxerus vermicularis, et plus ou moins Fimbristylis ferruginea, Crotalaria retusa, Hibiscus seliaceus, orbicularis, Elaeis guineensis et Cocos nucifera. Le système de zones humides fournit non seulement des couloirs de migration pour les espèces marines et intérieures, mais aussi un habitat d’hivernage pour les oiseaux, y compris les sternes et d’autres espèces paléarctiques

Avantages socio-économique du site

Ce complexe regorge d’atouts uniques : naturels, paysagers, religieux, touristiques, économiques, etc. En effet, la zone est soumise à une forte pression anthropique qui se manifeste par une exploitation incontrôlée de ses ressources, qui ont pour conséquences une érosion accrue, des changements écologiques affectant la biodiversité, etc. La région se caractérise par une grande diversité ethnique avec une population de plus d’1 million de personnes composée majoritairement de deux (02) groupes :

• Sur la côte : le Pla entre Pahou et Avlékété, la Pédah entre Ouidah et

Djègbadji, l’Aizo entre Cococodji et Godomey, les Fon et les Keta se retrouvent le long de la côte et partout, Gengroup et Ewe, les retardataires occupent toute la côte de Ghana (origine) au Nigéria.

• Sur la côte nord, la plupart des Adja, Fon, Nago et Mina ont été trouvés.

Les activités humaines les plus importantes dans la région sont la pêche dans les lacs et les systèmes lagunaires voisins. L’agriculture comprend la culture de légumes et de grandes cultures, en particulier les tomates, les haricots, les oignons, le poivre, le maïs et le manioc. Les systèmes de production de petit bétail (oiseaux domestiques, lapins, chèvres et moutons) sont principalement basés sur des systèmes d’élevage en liberté autour des fermes. Le sel est également produit autour des zones de mangrove et la conversion du vin de palme en alcool. Les grandes quantités d’argile dans la zone de mangrove sont utilisées dans l’industrie de la poterie locale.

Eu egard à tout ce qui précède, Il sied de reconnaître que le projet de la Fondation Earth Love United en expérimentation en République du Benin est une innovation majeure à fort potentiel socio-économique durable sur les zones cibles.

Selon de récentes études plus poussées dans le domaine, les forêts de mangrove du monde sont capables de séquestrer jusqu’à 380 millions de tonnes de CO2.

A ce titre, leur restauration pourrait rapporter 11,8 milliards de dollars d’ici 2040 grâce à la vente de crédits de carbone bleu (pour le carbone collecté par les écosystèmes océaniques et côtiers). Un secteur qui pourrait intéresser les fonds verts du continent africain .

