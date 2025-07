UBA BENIN REALISE DE BELLES PERFORMANCES

Selon les résultats financiers audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, la filiale béninoise du Groupe bancaire panafricain affiche un résultat globalement positif tant tous ses principaux indicateurs connaissent une amélioration significative.

Dans un contexte marqué par plusieurs chocs économiques liés à la hausse des taux d’intérêt et à la résurgence des risques géopolitiques et des conflits régionaux, UBA Benin continue d’œuvrer pour apporter utilité et protection à ses clients tout en investissant pour répondre à leurs besoins.

La filiale béninoise du groupe bancaire panafricain reste fidèle à sa dynamique des deux dernières années, en enregistrant un résultat avant impôt en hausse de 48% par rapport à l’exercice précédent soit 10 milliards 342 millions FCFA.

Ces performances encourageantes ont induit le paiement de dividende aux actionnaires de UBA BENIN. Le dividende brut par action de FCFA dix mille (10 000) s’élève à Trois Mille Neuf Cent Soixante Un francs CFA (3 961 FCFA), ce qui équivaut à un rendement de 39.61% de la valeur de l’action.

Bonds qualitatifs

Ces bons résultats ainsi que les bonnes performances sur l’ensemble des agrégats tels que les ressources de la clientèle et les emplois confirment la pertinence des orientations stratégiques et l’excellente solidité financière de la banque.

UBA Bénin veille à maintenir et à renforcer la solidité de son bilan, source de sécurité et de pérennité à travers ses belles performances. Ainsi, les mises en réserve régulières consolident sa stabilité financière. Les fonds propres effectifs de la banque sont passés de 31403 millions FCFA au 31 décembre 2023 à 34 850 millions FCFA au 31 décembre 2024 soit une hausse de 11% permettant d’afficher des ratios de solvabilité aux alentours de 20.28% en 2024 et largement au-dessus des seuils réglementaires de 11.50%. Aussi, le ratio de levier s’établit-il à 7.64% et reste supérieur à l’exigence de levier de 3%. L’évolution de ces ratios illustre bien la capacité d’adaptation continue de UBA Benin et la très bonne solidité de son bilan.

Une dynamique à préserver

Le Directeur général de UBA BENIN, Charles KONE, qui a exprimé son enthousiasme face aux résultats, a déclaré que les performances financières de 2024 démontrent l’accent continu de la banque sur la croissance des bénéfices, la préservation de la qualité des actifs, l’amélioration des offres de services et l’approfondissement des parts de marché.

Il a souligné la détermination de la banque à maintenir le cap et à investir en permanence dans la digitalisation de l’offre bancaire, l’innovation des produits, la formation et le développement du personnel, ce qui, selon lui, améliorera collectivement l’expérience des clients. Fidèle à sa philosophie du _« Customer first »_ (le client avant tout), UBA BENIN entend bâtir sa stratégie de l’année 2025 autour d’un pilier fondamental : la qualité de service et l’amélioration de l’expérience client.

A propos de UBA BENIN

UBA Bénin est la filiale Béninoise de United Bank for Africa (UBA) Plc. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales favorisant l’inclusion financière et mettant en œuvre des technologies de qualité. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières à sa clientèle.

