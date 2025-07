Le matériel électoral sera produit à la GDIZ

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) va confectionner du matériel électoral qui servira à l’organisation des élections générales de 2026 au Bénin. Une délégation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), conduite par son rapporteur, Léontine ADOSSOU DAVO, a effectué à cet effet, une visite au sein de la zone économique spéciale, ce mercredi 09 juillet 2025.

La Commission électorale nationale autonome dans la dynamique de consommer du local à l’occasion des élections générales de 2026. Habituée à passer ses commandes à l’extérieur du pays pour la confection de matériel électoral pour l’organisation des élections, l’institution entend miser cette fois-ci sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé, hub industriel béninois en pleine expansion pour satisfaire ses besoins.

Selon Léontine ADOSSOU-DAVO, rapporteur du Conseil électoral, il s’agit de tissus qui devront « vraiment répondre » à la discrétion, à la transparence par rapport à la mise en place des isoloirs. Et la GDIZ, mondialement connue pour avoir satisfait des commandes de grandes marques européennes et américaines (KIABI, TCP, US POLO Association, GEMO, etc), ne fait aucun doute. « On est venu voir la réalité de ce qui se passe, et déjà nous nous sommes convaincus. On est convaincu que la commande sera faite ici, il n’y a pas de doute », a confié pour sa part, Sanni GOUNOU, membre du conseil électoral en évoquant l’objectif de la visite.

La GDIZ, un projet inédit au Bénin

Au terme de la visite marquée par une séance d’explication avec le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la zone, suivie d’une descente au sein de quelques unités de transformation, la représentante du président de la CENA s’est dit très impressionnée. « Ce que j’ai vu ce matin est inédit ». Mieux qu’une simple révolution industrielle, la GDIZ selon Léontine ADOSSOU DAVO, dénote de la volonté du gouvernement à hisser le Bénin au pinacle de grands pays producteurs de richesse et de valeur-ajoutée. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction par rapport à la « main-d’œuvre épanouie », et rompue à la tâche qu’elle a vu à l’œuvre au cours de cette visite. Chose souvent rare, a fait observer la cheffe de délégation avant d’exprimer ses félicitations aux acteurs de cette révolution industrielle en cours dans le pays.

Pour François Abiola, membre du conseil électoral, cette visite vient mettre fin aux nombreuses intoxications entendues çà et là. « On a tellement entendu de choses par rapport à ce lieu », a-t-il rappelé soulignant que la GDIZ est une fierté pour le Bénin.

Au cours de la séance d’explication, Létondji BEHETON, directeur général de la SIPI-BENIN, a rappelé l’ambition du gouvernement en créant cette zone industrielle : Celle de transformer sur place, les matières premières et de créer de la valeur-ajoutée, passant d’une économie d’exportation de matière premières, à une économie de transformation. Il a rappelé également à ses hôtes, les vocations principales de la zone, née de la Joint-venture entre le gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE. Il s’agit notamment de :

– promouvoir et attirer les investissements de type agricole, industriel, commercial et de services ;

– inciter l’investissement direct étranger et domestique ;

– favoriser le développement des productions et des ressources naturelles nationales (coton, cajou, soja, ananas, argile, caolin, etc) ;

– développer les industries de fabrication de première, deuxième, et troisième transformation ;

– accroître la compétitivité des produits Made in Benin ;

– favoriser la création d’emplois.

La GDIZ selon les explications du directeur général de la SIPI-BENIN, couvre une superficie de 1640 ha. Au terme d’une première phase de 400 ha, une trentaine d’investisseurs se sont installés dans la zone, et une bonne quinzaine d’unités sont déjà opérationnelles avec la création de plus de 20 000 emplois directs. Le nombre d’emplois au sein de la zone va « augmenter très rapidement » avec l’opérationnalisation de 5 unités de confection de vêtements avant la fin de l’année, une unité de fabrication de produits cosmétiques, une unité de fabrication de produits pharmaceutiques, et deux autres unités de transformation.

Au Bénin, les élections couplées (législatives et communales) sont annoncées pour le 11 janvier 2026, suivie de la présidentielle le 12 avril 2026.

