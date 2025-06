L’ONG Acting for Life en colloque sur le projet MADE ce mercredi

L’ONG Acting for Life organise en collaboration avec ses partenaires, mercredi 25 juin 2025, un colloque axé sur les réussites majeures du Projet « Maçons de Demain, former et insérer dans l’écoconstruction (MADE) » mis en œuvre depuis septembre 2022. Le colloque aura lieu au Centre Culturel de Rencontre International John Smith.

L’ONG Acting for Life mène depuis près de 3 ans dans plusieurs pays, dont le Bénin, le Projet « Maçons de Demain, former et insérer dans l’écoconstruction (MADE) avec le soutien Française de Développement (AFD). Ce projet a permis de former et de renforcer les compétences de jeunes en situation de vulnérabilité au Bénin, Togo et Mali, dans les métiers de l’écoconstruction. Ces jeunes ont reçu des formations en maçonnerie et écoconstruction ; ce qui contribue à leur insertion sociale et professionnelle.

Un colloque prévu pour mercredi 25 juin 2025 sous le thème : « Quel avenir pour l’écoconstruction au Bénin et dans la sous-région ? » , permettra de revenir sur les réussites majeures du programme, et d’ouvrir le débat sur les perspectives de la filière écoconstruction dans les pays ciblés. Ce sera en présence de professionnels du secteur, de l’ensemble des partenaires de mise en œuvre et des acteurs ayant contribué à ses réalisations. Les échanges seront axés sur les enjeux de l’écoconstruction ; la professionnalisation des filières pierre et terre dans les départements de l’Atacora et de la Donga au Bénin etc.

Le jardin du CCRI va abriter une exposition de photographies de Yanick FOLLY, illustrant les réalisations majeures du projet.

