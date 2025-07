Les chefs d’entreprises béninois découvrent les atouts du marché turc

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a abrité, ce vendredi 11 juillet 2025, une journée spéciale dédiée à la Turquie. Chefs d’entreprises béninois, représentants de la Turquie et participants en ligne ont échangé sur les pistes de collaboration, les facilités et les secteurs porteurs. C’est en présence de l’ambassadeur de la Turquie au Bénin, S.E. M. Mesut Koç.

C’est dans une salle pleine de dirigeants d’entreprises que la « Journée Pays : Turquie » s’est déroulée ce vendredi 11 juillet à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Représentant le Secrétaire général Raymond Adjakpa Abilé, Joëlle Vidéhouénou, Directrice des opérations, a salué cette initiative de promotion économique. « Je voudrais vous souhaiter la bienvenue (…) à l’occasion de la tenue de cet événement de promotion dénommé Journée Pays, dont le pays à l’honneur est la Turquie », a-t-elle déclaré dans son mot d’ouverture. Selon elle, cette journée vise à « présenter davantage les opportunités d’affaires entre la Turquie et le Bénin » , tout en rapprochant les opérateurs économiques des deux pays.

L’ambassadeur de Turquie, S.E. M. Mesut Koç, a pris la parole pour souligner l’importance du partenariat avec l’Afrique et particulièrement avec le Bénin. « Notre partenariat est basé sur le respect mutuel et l’égalité ».

Il a toutefois reconnu que les relations commerciales entre les deux pays restent encore en dessous du potentiel. « Il est difficile d’affirmer que les relations économiques Turquie-Bénin sont au niveau que nous souhaitons ».

Il a encouragé les chefs d’entreprise à « apprendre à se connaître » et à « identifier les opportunités dans les secteurs comme l’agriculture, le textile, l’énergie ou encore le tourisme ».

Des réponses concrètes aux attentes

M. Ahmet Deniz, conseiller commercial auprès de l’ambassade, a ensuite détaillé les pistes de coopération possibles. Une session de questions-réponses a permis aux entrepreneurs béninois de poser des questions très précises. « Nous avons expliqué comment contacter l’ambassade, comment obtenir des informations sur les entreprises turques par secteur… », a résumé l’ambassadeur à l’issue de la rencontre.

Les participants présents ont trouvé l’échange enrichissant. « On avait des difficultés à exporter et importer depuis la Turquie. Je pense qu’avec cette conférence, on pourra résoudre le problème », a indiqué Joy Vidjogni, représentante d’une entreprise béninoise du secteur de la mode. Elle a aussi relevé la possibilité de participer à des foires internationales et de nouer des partenariats.

Youssouf Adamou, un autre participant a fait savoir que « les opportunités (…) sont intéressantes ». A l’en croire, « la rencontre ne suffit pas ». Il faut que les entrepreneurs béninois bénéficient d’accompagnement pour tirer parti des relations commerciales Turquie-Bénin.

