30 milliards F de la BOAD pour appuyer la construction de lycées au Bénin

La Banque ouest africaine de développement (BOAD), a accordé au cours des travaux de la 146e session ordinaire de son Conseil d’administration tenue mercredi 25 juin 2025, un financement de 30 milliards de francs CFA à la République du Bénin, pour financer un projet d’équipement et de construction de lycées.

La BOAD appuie la phase 2 du projet de construction et d’équipement de lycées à Cotonou, Abomey-Calavi et Djakotomey. L’institution financière a accordé lors de la 146e session ordinaire de son Conseil d’administration, tenue mercredi 25 juin 2025, un appui financier de 30 milliards de francs CFA à la République du Bénin. L’objectif visé est de contribuer à l’augmentation de l’offre en formation technique et professionnelle et au renforcement de capacités de 500 enseignants et de vingt (20) inspecteurs pédagogiques, renseignent des sources proches de la banque.

F. A. A.

27 juin 2025 par ,