Réaction de l’armée à la présence présumée de bases militaires étrangères

La présence supposée de bases militaires étrangères au Bénin continue de susciter des réactions. Ce dimanche 22 juillet 2024, sur l’émission ‘’Entretien du dimanche’’ de Eden TV, le colonel Ebenezer Honfoga, porte-parole des Forces armées béninoises (FAB) a éclairé l’opinion.

Une voix officielle de l’armée réagit à la présence supposée de bases militaires étrangères au Bénin. Le colonel Ebenezer Honfoga, porte-parole des Forces armées béninoises, a exprimé ce dimanche sur Eden TV, la position de l’armée suite aux allégations du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. « Le Bénin a des bases militaires mais le Bénin n’a pas vocation à avoir de bases militaires étrangères. Nous n’ambitionnons pas d’en avoir, et nos partenaires n’ambitionnent pas non plus d’installer des bases militaires sur notre sol. Pour avoir une base militaire, il faut que le pays qui accueille puisse en manifester la demande, et que le partenaire qui veut s’installer aussi puisse exprimer le besoin. Nous n’avons pas de demande, et il n’est pas question qu’on puisse dire que le Bénin a une base militaire étrangère sur son sol », a-t-il laissé entendre.

Selon le porte-parole des FAB, le Bénin a des partenaires avec qui il a signé des accords de coopération ; lesquels permettent d’avoir du personnel, d’assurer ponctuellement la formation des personnels des FAB, et d’avoir des instructeurs. « Nous sommes une armée en pleine redynamisation. Et il n’y a pas de guerre qui se fait en autarcie. Nous avons besoin de densifier nos capacités, nous avons besoin d’aguerrir nos personnels », a-t-il poursuivi se référant à la menace terroriste. Dans cette posture, le Bénin fait savoir le porte-parole, a besoin de partenariat de tout type ; qu’il soit américain, russe, français, belge, etc. « Les instructeurs présents sur le territoire sont là pour des formations ponctuelles. Mais cela ne va pas dire que le Bénin laisse une portion de son territoire à ces partenaires pour qu’ils s’installent de façon durable au point de créer de bases à leur profit », a précisé Ebenezer Honfoga. Il n’y a pas de bases militaires étrangères au Bénin. Le pays dispose par contre de bases opérationnelles avancées (de petits camps militaires) dont le but est de permettre aux soldats qui sont en manœuvre dans une zone, de revenir ponctuellement se rechausser, se désaltérer, changer de tenus, se mettre un peu à l’aise, etc. Leur création fait suite aux attaques terroristes, et à la volonté du gouvernement, de pouvoir contrer efficacement cette menace, a expliqué le porte-parole des FAB.

Grâce à la base opérationnelle avancée de Porga, la localité de Kouloukoualou, considérée comme « un sanctuaire de terroristes », est aujourd’hui viable. La vocation, ce n’est pas de faire venir des étrangers, former des terroristes pour aller attaquer un voisin, encore moins le Burkina Faso, a rassuré le porte-parole.

Avant lui, le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji, et l’ambassade de France au Bénin, Marc Vizy, étaient intervenus pour démentir les allégations du capitaine Ibrahim Traoré.

F. A. A.

21 juillet 2024 par ,