Un taux de réussite record de 73,02 %

Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Office du Baccalauréat du Bénin a dévoilé les résultats tant attendus de la session unique de juin. Sur les 79 588 candidats inscrits, 73,02 % ont été déclarés admis soit une progression significative par rapport aux 56,93 % enregistrés en 2024 et aux 63,08 % en 2023.

Des chiffres qui témoignent d’une nette amélioration. Ce résultat reflète les efforts conjoints des élèves, des enseignants et des autorités éducatives pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Malgré une hausse notable du nombre de candidats (+4 000 par rapport à l’an dernier), la performance globale a nettement progressé.

Les épreuves facultatives débuteront le 12 juillet, avant la session de remplacement prévue le 14 juillet au CEG Sainte Rita à Cotonou. Ensuite, les épreuves orales et sportives auront lieu les 18 et 19 juillet. La seconde délibération se tiendra également le 19 juillet, avec publication des résultats définitifs.

