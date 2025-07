La Gaani 2025 prévue du 5 au 7 septembre

La Cour impériale de Nikki a confirmé les dates de la prochaine Gaani. L’édition 2025 aura lieu du 5 au 7 septembre.

La célébration de la Gaani se déroulera du 5 au 7 septembre prochains. Comme chaque année, des milliers de visiteurs sont attendus à Nikki.

La première journée, le vendredi 5 septembre, sera marquée par la sortie solennelle des Tambours sacrés, selon le calendrier dévoilé par la cour impériale de Nikki.

Le lendemain, samedi 6 septembre, place au parcours rituel, avec la présentation officielle des rois et dignitaires aux tambours.

Le dimanche 7 septembre, jour du Kayessi, sera consacré aux allégeances à l’empereur Sabi Nayina, ainsi qu’au rituel traditionnel du rasage des princes.

La Gaani de la Yon Kogui, branche cadette du royaume, se tiendra une semaine plus tard, soit le samedi 13 septembre.

« Instituée par Sunɔ Sero, la Gaani qui signifie "joie, victoire " est une fête traditionnelle annuelle célébrée par les peuples batoonu et boo du Bénin, du Nigeria, et du Togo et qui les fédèrent autour de leur culture, coutumes, pratiques et tradition ».

L’édition 2025 se tiendra dans un cadre entièrement réaménagé. Sur une superficie de 20 hectares, un nouveau palais royal, ainsi qu’une arène culturelle de 3 500 places ont été édifiés à l’initiative du gouvernement du président Patrice Talon.

