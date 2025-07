Un homme devant le tribunal pour une dette de plus de 2 millions

Ce mardi 8 juillet 2025, un homme âgé de la quarantaine environ, a été jugé pour une affaire de transfert d’argent non payé. Les victimes, au nombre de deux, réclament plus de 2 millions de francs CFA.

Un homme poursuivi devant le tribunal pour des transferts d’argent impayés. Le prévenu, selon les déclarations à la barre, réside au Nigéria où il sollicite souvent ses victimes pour des opérations de transfert d’argent, pour lesquelles il rembourse habituellement. Mais contre toute attente, il n’a pas remboursé les montants de deux derniers transferts à savoir, 1 817 200 francs CFA auprès d’une femme, et plus de 1,9 million f chez une autre.

A la barre, il a reconnu devoir de l’argent à ses victimes, mais rejette les accusations de détournement mis à sa charge.

Au sujet de la somme de plus de 1,9 million de francs CFA due à une victime, il a remboursé 1,4 million de francs CFA, et reste devoir environ 500 000 francs CFA. Mais sur les 1 817 200 dûs à l’autre, rien n’a été remboursé. Le montant total dû selon ses déclarations, est estimé à 2 336 000 francs CFA. Il a plaidé devant le tribunal pour une libération provisoire afin de rembourser les deux victimes. Au cours de l’audience, le président de céans interroge les deux dames et leur demande si elles ont reçu un agrément qui leur permet de mener des opérations de crédit. A cette question, les deux victimes sont restées perplexes. La cause est renvoyée au 14 octobre 2025 pour ordre de paiement et les réquisitions du ministère public.

F. A. A.

