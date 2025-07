Au lendemain de la première délibération de l’examen du Baccalauréat, session de juin 2025, l’Office du Bac (OB), a publié le calendrier de déroulement des épreuves facultatives et d’éducation physique et sportive. Selon ce calendrier, les épreuves facultatives démarrent le samedi 12 juillet 2025. Elles seront suivies des épreuves d’éducation physique et sportive le lundi 14 juillet 2025.

Ci-dessous le calendrier

