Une fillette retrouvée morte à Bonou

A Ahouanzounmè, une localité de l’arrondissement de Damê-Wogon, dans la commune de Bonou, le corps sans vie d’une fillette a été retrouvé mardi 8 juillet 2025 dans une fosse, trois jours après sa disparition.

Une découverte macabre dans le village Ahouanzounmè, commune de Bonou. Dans ce village de l’arrondissement de Damê-Wogon, une fille âgée de 10 ans a été retrouvée morte mardi 8 juillet dernier. La fillette selon Bip radio, a disparu le dimanche 6 juillet, à la sortie de l’église. Selon le média, elle serait partie effectuer un achat, mais n’est jamais rentrée à la maison. Sa disparition a immédiatement alerté les parents et voisins, qui ont entamé des recherches sans succès. Et c’est trois jours après que son corps a été retrouvé, suspendu dans une fosse. Le corps découvert selon la même source, est ensanglanté et portait des traces visibles de blessures, une corde au cou, laissant apparaître des signes de violence.

La police, alertée, s’est rendue sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du crime.

F. A. A.

11 juillet 2025 par ,