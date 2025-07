Deux hommes comparaissent pour usage de produits prohibés

Deux hommes ont comparu ce mardi 8 juillet 2025, devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, pour usage et consommation de produits psychotropes.

La détention et la consommation de produits psychotropes sont interdites dans la société. Pour ces infractions, deux hommes ont comparu mardi 8 juillet 2025, lors de l’audience de la première Chambre correctionnelle du tribunal de Cotonou. Parmi eux, un agent de sécurité. Il est allé consommer les produits prohibés chez son ami quand tous deux ont été interpellés par la police.

A la barre, les mis en cause n’ont pas nié les faits.

Le ministère public, requiert contre l’ami, une peine de 18 mois de prison dont 12 fermes. Une quantité de produits psychotropes a été découverte et saisie chez lui. A l’encontre de l’agent de sécurité, le magistrat requiert une peine de 18 mois de prison dont 8 fermes.

Du stupéfiant pour tenir dans le métier d’agent de sécurité

Dans ses plaidoiries, l’avocat de l’agent de sécurité indique que son client n’est pas un consommant de produits psychotropes, mais s’il le fait, c’est de façon occasionnelle afin de tenir dans son métier d’agent de sécurité. « La consommation de produits psychotropes est interdite », a reconnu l’homme de droit exhortant le tribunal à une condamnation qui permettra à son client de recouvrer sa liberté. Pour avoir fait la garde à vue et la prison, l’agent de sécurité, rassure son conseil, ne tombera plus dans le piège de cette infraction.

Le délibéré est renvoyé au 15 juillet prochain.

F. A. A.

8 juillet 2025 par ,