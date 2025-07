Ce qui change avec le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée

Les députés béninois ont adopté, mardi 8 juillet 2025, une nouvelle version de leur Règlement intérieur à travers la résolution N°2025-02. La séance plénière, présidée par Louis Gbèhounou Vlavonou, s’est tenue en présence du Ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou.

Les modifications apportées, mardi 8 juillet 2025, au Règlement de l’Assemblée nationale touchent à plusieurs aspects relatifs au fonctionnement parlementaire. Parmi les nouveautés, on note : l’ancrage juridique des sessions d’installation des nouveaux députés ; la création officielle du discours d’investiture du président de l’Assemblée ; la clarification des procédures de vote en séance plénière ; l’introduction des modalités du vote électronique, désormais anticipée dans le texte ; l’internalisation des dispositions relatives aux lois organiques sur la HAAC et le CES.

Le Caucus des femmes parlementaires reconnu par la loi

L’article 39 quater du nouveau texte crée officiellement le Caucus des femmes parlementaires, un réseau au sein de l’Assemblée. Une mesure saluée comme un pas important pour la représentativité féminine.

Le rôle des questeurs a été précisé. Ils contrôleront désormais toutes les dépenses, engagements budgétaires et procédures de passation de marchés. Ils veilleront aussi à la mise en place du contrôle interne budgétaire.

L’autre innovation est la suppression de l’avis du Bureau et de la consultation de la Conférence des présidents pour certaines nominations administratives par le président de l’Assemblée. Une mesure qui renforce la marge de manœuvre du président.

Le secrétariat général administratif est désormais structuré autour de quatre directions techniques : les services législatifs, la questure, l’information et communication, et les systèmes d’information. Cette réorganisation vise plus d’efficacité.

Un lien plus fort avec le Conseil Economique et Social (CES)

Le règlement prévoit un cadre clair de collaboration entre l’Assemblée nationale et le CES. Les avis du Conseil devront être présentés par ses membres lors des travaux parlementaires, notamment sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux.

Le président du CES peut désormais présenter ses rapports en séance plénière, à la demande du gouvernement. Ces rapports ne sont pas débattus mais servent de référence aux députés.

Selon le rapport de la commission, les propositions visant à augmenter le nombre de commissions permanentes ou à élargir le Bureau de l’Assemblée n’ont pas été retenues. Elles n’ont pas trouvé consensus parmi les députés.

