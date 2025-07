Une cargaison de médicaments contrefaits saisis à Adjarra

Les éléments du commissariat frontalier de Police de Mèdédjonou, dans la commune d’Adjarra, ont intercepté mardi 8 juillet 2025, une forte cargaison de médicaments contrefaits.

Des trafiquants de produits pharmaceutiques dans les mailles de la Police. De retour du Nigéria avec une quantité estimée à 435 Kg de faux médicaments, les mis en cause ont été interpellés par les éléments du commissariat frontalier de Mèdédjonou.

Selon la Police, tout a commencé dans la journée du lundi 07 Juillet 2025 aux environs de 14 heures, avec des informations précises qui lui sont parvenues, et faisant état du mouvement du Nigéria vers le Bénin via un débarcadère de Mèdédjonou, d’une barque transportant des produits contrefaits de la pharmacie. Sans désemparer, une équipe du service dirigée par le commissaire en personne a été constituée pour l’interpellation. Mais les faussaires, renseigne la Police, ont tenté de détourner dans un premier temps l’attention de la Police en faisant accoster la barque sur un débarcadère frauduleux à Lindja- Dangbo. Le transport diligent effectué sur les lieux a permis d’intercepter des sacs contenant divers médicaments contrefaits évalués à 435 kilogrammes. Les trafiquants ayant vu la Police, ont pris la poudre d’escampette abandonnant, en dehors de leur cargaison, un portable Android et deux (02) motos de marque BAJAJ.

L’enquête ouverte est en cours pour l’interpellation des auteurs et leur présentation au Parquet.

