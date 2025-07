10 ans et 4 ans de prison pour l’ex Directeur financier et Dg regional ORTB

Le verdict de la chambre criminelle de la CRIET statuant en premier ressort est tombé dans la soirée du mercredi 9 juillet 2025 dans le dossier de détournement à l’ex-ORTB devenu SRTB. La Cour a acquitté deux accusés et condamné sept autres à des peines de réclusion criminelle allant de 4 à 10 ans de prison.

Après près de quatre de prison et de report de l’audience devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les accusés ont fixés sur leur sort. Dans ce dossier, les neuf accusés ont été inculpés de détournement de deniers publics, d’associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et de recel de détournement de deniers publics. Les accusés ont pour noms : DANGO ZATO Loukyatou, ex-directrice de l’antenne régionale de l’ex-ORTB Parakou, de Coffi Codjia Hyacinthe, ex-directeur financier de l’Office, de Quenum Ludvin Gildacio, agent comptable, de Choukpa Réjouis Alex, agent comptable, de Cossi Atinkpahoun Cossi Amagbé, agent comptable, de Dah Dangbénon Abel Aristide, de Quenum Saka, de Hounnou Elpidio et de PESSE Essotina Dieudonné.

Après deux jours de procès depuis la reprise du procès, le verdict est tombé un peu après 21h ce mercredi 09 juillet 2025 dans l’affaire de détournement de deniers publics à la SRTB, ex ORTB. La Cour a d’abord acquitté au bénéfice les accusés : Quenum Saka et Dah Dangbenon Abel Aristide.

Le juge de la chambre criminelle a ensuite requalifié les faits pour les sept (7) autres accusés qui sont reconnus coupables dans le dossier. Ainsi, la juridiction spéciale a requalifié les faits de détournement de deniers publics reprochés à l’ex-directrice de l’antenne régionale de l’ortb à Parakou, DANGO ZATO Loukyatou en « complicité de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ». Elle écope de 4 ans de réclusion criminelle et 10 millions FCFA d’amendes

Directeur financier de l’ex-ORTB au moment des faits, Coffi Codjia Hyacinthe écope la plus lourde peine de prison. Il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 100 millions FCFA d’amendes pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

L’agent comptable Quenum Ludvin Gildacio reconnu coupable pour les faits de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux est condamné à sept (7) ans de réclusion criminelle et à 100 millions FCFA d’amende. Quant au prestataire de service, le nommé Hounnou Elpidio, il écope de 4 ans de réclusion criminelle et 10 Millions d’amendes pour fausses attestations et complicité de détournement de deniers publics.

L’accusé PESSE Sotinma Dieudonné est condamné à 4 ans de réclusion criminelle et 10 millions FCFA d’amendes pour complicité de détournement de deniers publics. L’agent comptable CHOUKPA Alex écope de 4 ans de prison et 10 millions FCFA d’amendes pour les faits de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La cour a également saisi des biens dont des parcelles et des véhicules appartenant à l’ex-directeur financier Codjia et l’accusé Quenum Ludvin Gildacio.

Dans son verdict, la Cour reçoit la constitution de partie civile de la SRTB et l’Agent judiciaire de l’État (AJE) et a condamné les accusés à leur payer des montants pour toutes causes préjudices subis et à titre de dommages intérêts. Ainsi, le Directeur financier, Codjia Coffin Hyacinthe devra verser un montant de 147 millions FCFA à la SRTB. L’ex directrice DANGO ZATO doit payer une somme de 12 millions FCFA à la SRTB à titre de dommages intérêts. L’accusé Gildacio QUENUM est condamné à verser 40 millions FCFA à titre de dommages intérêts à la SRTB. Pour Alex CHOUKPA, la cour lui a fixé une somme de 18 millions FCFA à verser à la SRTB et l’accusé PESSE Sotinma Dieudonné doit payer 5 millions FCFA à la SRTB, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Les faits reprochés aux accusés portent sur le détournement de plusieurs centaines de millions FCFA à l’ex-ORTB sur la période de juin 2017 à août 2019. Selon le ministère public près la CRIET, l’affaire a été révélée à la suite d’un audit de l’Inspection générale des finances (IGF). Cet audit a découvert plusieurs irrégularités dans la gestion de l’ex-ORTB Parakou.

Cliquez ici pour lire la suite

10 juillet 2025 par