Un homme empoisonne sa campagne à l’acide et la dépouille de ses biens

Recherché depuis plus d’un an pour vol et administration de substances nuisibles, un homme a été arrêté dans la nuit du lundi 7 juillet à Paouignan, dans la commune de Dassa-Zoumè.

En cavale depuis mars 2024, un homme a été localisé par la Police, lundi 7 juillet 2025, au quartier Ouémé dans l’arrondissement de Paouignan.

Selon les faits, le suspect aurait simulé une sortie en couple avec la victime, une veuve résidant à Zoungoudo Assianmè. Il lui aurait ensuite fait boire de l’acide avant de s’enfuir avec sa moto et une somme de 300.000 francs CFA.

La victime, mère de trois enfants, serait décédée des suites de cette agression. Un avis de recherche avait été diffusé sur les réseaux sociaux au moment des faits.

Lors de l’interpellation du suspect, deux (02) motos ont été retrouvées à son domicile dont une de marque Haojue 110, identifiée comme appartenant à la victime.

Il a été placé en garde-à-vue.

Le suspect sera présenté à la justice pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

