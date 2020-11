Populations et chefs quartier appelés à donner les bonnes informations

Dans le cadre de la réalisation du cadastre national, la collecte des données foncières va bientôt démarrer dans les arrondissements de Bohicon. Ce mardi 03 novembre 2020, le maire Rufino d’Almeida a lors d’une séance, sensibilisé les chefs quartier afin qu’ils fournissent les bonnes informations aux agents recenseurs.

« Nous remercions l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) et l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, à travers le Projet de Modernisation de l’Administration Foncière (PMAF), pour avoir sélectionné Bohicon parmi les 4 communes bénéficiaires du projet du cadastre national », a déclaré Rufino d’Almeida.

Le maire a invité les chefs quartier et les populations à donner « les vraies informations aux agents recenseurs pour la réussite de l’opération à Bohicon ».

Le président du collectif des chefs quartier, Georges Gnimadi, a rassuré de la bonne collaboration des élus locaux pour le bon déroulement de l’opération, qui va se dérouler à Passagon, Bohicon1 et 2.

A.A.A

3 novembre 2020 par