Un chef de gang armé arrêté dans une forêt classée à Kilibo

Fin de cavale pour un chef de gang armé à Kilibo dans le département des Collines !

Après plusieurs mois de traque, la police a localisé, le jeudi 10 juillet 2025, un braqueur dans un forêt classée où le suspect vivait reclus et surveillait un troupeau de bœufs.

Le suspect a été interpellé par les éléments du commissariat frontalier de Kilibo. Il était activement recherché pour de nombreux vols à main armée dans la région. Il est notamment mis en cause dans le braquage survenu le 28 avril dernier sur l’axe Toui PK – Ayétoro. Lors de cette attaque, plusieurs commerçants de bétail avaient été violemment agressés et dépouillés de plus de six millions de francs CFA.

Selon les informations de la Police républicaine, le suspect serait à la tête d’un réseau criminel bien implanté dans la zone. Ses complices, arrêtés précédemment, l’auraient désigné comme le principal organisateur des opérations.

Le groupe était réputé pour l’usage d’armes blanches et d’armes à feu lors de ses attaques.

M. M.

11 juillet 2025 par ,