Jean-Claude Talon reconduit à la tête du tennis béninois

La Fédération béninoise de tennis a organisé ce samedi 12 juillet, son assemblée élective à l’issue de laquelle le président sortant, Jean-Claude Talon, candidat à sa propre succession, a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans. Les travaux se sont déroulés en présence du secrétaire général du Comité National Olympique et Sportif du Bénin (CNOS-BEN), Fernando Hessou, et de Bonaventure Coffi Codjia, Directeur des Sports d’élite (DES) représentant le Ministre des Sports.

Ils étaient environ une centaine de délégués issus d’une vingtaine de clubs à prendre part à l’assemblée générale élective de renouvellement du Comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis (FBT), qui s’est tenue ce samedi 12 juillet à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

À l’ouverture des travaux, le président sortant Jean-Claude Talon a souhaité la bienvenue à tous les membres du comité exécutif et aux délégués. Avec humilité, il a souligné les imperfections de son mandat, notamment les assemblées générales ordinaires manquées et surtout celle du 28 juin qui aurait dû être consacrée à la reddition de comptes. Il a promis de mieux faire désormais, en respectant les nouvelles dispositions réglementaires imposées par le Ministère des Sports.

« Nous avons pris acte des nouvelles dispositions réglementaires dans lesquelles vous êtes en train de nous amener pour l’amélioration de notre organisation. À titre d’illustration, nous avons commencé à être évalués. Nous sommes résolument inscrits dans cette dynamique », a-t-il indiqué avant de conseiller aux délégués de faire preuve d’élégance dans leurs critiques, à l’image du fair-play observé sur les courts.

Une minute de silence a ensuite été observée en mémoire des disparus, suivie de l’intervention de Fernando Hessou, qui a salué les efforts du bureau sortant pour hisser le tennis béninois au niveau continental. Il a notamment souligné le rôle de Talon en tant que président de la Confédération africaine de tennis (CAT) et la récente qualification du Bénin face à la Lettonie en Coupe Davis.

« La Coupe Davis que nous avons organisée ici à Cotonou face à la Lettonie a démontré le savoir-faire du Bénin, notre résilience au plus haut niveau dans un pays où tous les courts de tennis avaient été rasés », a-t-il souligné.

Le Directeur des Sports d’élite, Bonaventure Coffi Codjia, avant d’ouvrir les travaux, a également reconnu la progression du tennis béninois grâce à la victoire en Coupe Davis en février 2025. Selon lui, sous la présidence de M. Talon, la FBT a connu des avancées notables grâce à un travail acharné, une vision claire et une mobilisation collective.

« Notre discipline a retrouvé respect et considération sur la scène africaine, voire mondiale. La victoire historique en Coupe Davis face à la Lettonie n’est pas un simple résultat : elle symbolise les énormes progrès accomplis par notre tennis et illustre ce que nous sommes capables de réaliser lorsque nous sommes unis, engagés et tournés vers l’excellence », a-t-il ajouté. Il a précisé qu’il ne s’agit pas seulement d’élire une nouvelle équipe dirigeante, mais de préserver cet élan, de renforcer cette dynamique et de faire preuve de maturité démocratique.

Ensuite, place à la présentation des rapports d’activités, moral et financier du bureau sortant, qui ont été validés par les délégués. L’appréciation d’un bilan satisfaisant, suivie de quelques conseils d’amélioration, a nourri les débats. Les rapports ont été adoptés par acclamation avant l’élection des nouveaux membres du comité exécutif.

Nouveau comité exécutif

- Président : Jean-Claude Talon (21 voix sur 23)

- Vice-président : Sambo Garba (14 voix contre 9)

- Secrétaire général : Bernardin Agossou (14 voix)

- Secrétaire général adjoint : Bruno Danhouan (13 voix)

- Trésorier général : Maxime Hodonou (20 voix)

- Trésorier adjoint : Yedji Gilles (14 voix, second tour)

- Responsable à l’organisation : Youssoufou Lawani (23 voix)

- Adjoints à l’organisation :

- Fanou Bonaventure (16 voix)

- Becoudé Marius (13 voix)

- Assohounmè René Déroule (13 voix)

- Soumanou Dougbè Issiaka (10 voix)

- Représentant des arbitres : Jean-Marie da Silva (21 voix)

- Représentante des femmes : Atondé Candice Charlène (23 voix)

- Commissaires aux comptes : Cabinets Thalès Expertise Conseils et Impact Partners et Conseils

12 juillet 2025 par