Plus de 30 cybercriminels arrêtés, véhicules et motos saisis

Au terme d’une mission dénommée "Opération Éclair", menée du mercredi 9 au vendredi 11 juillet 2025 dans les départements du Mono et du Couffo, les éléments du Centre national d’investigation numérique (CNIN), ont interpellé plus d’une trentaine de présumés cybercriminels.

Sale temps pour les cybercriminels opérant dans les départements du Mono et du Couffo. Une mission d’envergure appelée "Opération Éclair", a permis de démanteler plusieurs réseaux de cybercriminels dans les communes de Comè, Houéyogbé, Lokossa, Dogbo et Azovè.

Le bilan provisoire de cette opération selon nos sources, fait état de plus d’une trentaine de cybercriminels interpellés et placés en garde à vue. Outre les arrestations, plusieurs motocyclettes, des véhicules, des ordinateurs, téléphones portables, et divers autres objets ont été saisis.

Les mis en cause seront présentés les jours à venir au Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), juridiction compétente pour connaître des infractions relevant de la cybercriminalité au Bénin.

F. A. A.

12 juillet 2025 par ,