Il voulait vendre la statue de l’Amazone avec un faux document de propriété

Un jeune homme a comparu jeudi 3 juillet 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’escroquerie via internet. Ce présumé cybercriminel voulait vendre la statue de l’Amazone avec des faux documents de propriété. Il risque désormais gros.

Une histoire insolite d’escroquerie via internet devant la CRIET. Jeudi 3 juillet 2025, le nommé E.C.J., placé en détention préventive depuis plusieurs mois, a été entendu par les juges pour ses présumés faits d’escroquerie via internet. Selon les faits présentés par le juge, le présumé gayman a été interpellé à la frontière Bénin-Togo alors qu’il s’apprêtait à vendre à 1,5 millions FCFA une bouteille qui aurait plusieurs capacités. Mais, l’homme a été interpellé par la police républicaine et placé en garde à vue au Centre national d’investigations numériques (CNIN).

Au cours de l’analyse de son téléphone, les enquêteurs de la police vont découvrir que le jeune homme dispose de faux documents de propriété sur la statue de l’Amazone. Ces documents devraient servir à vendre sur internet la statue de l’Amazone grâce à des méthodes chimériques.

Devant le juge lors de l’audience du jeudi 3 juillet 2025, le jeune présumé cybercriminel n’a pas tenté de se dédouaner. Le ministère public représenté par le deuxième substitut du procureur spécial près la CRIET a requis trois (03) de prison ferme et un million FCFA d’amendes contre le jeune homme. Contre son coprévenu, poursuivi sans mandat de dépôt, le parquet spécial a requis la relaxe au bénéfice du doute. Le verdict du dossier a été renvoyé au jeudi 09 octobre 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

La statue de l’Amazone, également appelée le Monument Amazone, a été inaugurée en juillet 2022 par le président Patrice Talon. Il s’agit d’une imposante sculpture métallique recouverte de bronze, située à Cotonou, au Bénin. Elle mesure 30 mètres de haut et pèse 150 tonnes, et elle est érigée en hommage aux guerrières du royaume du Dahomey, appelées les Amazones du Dahomey.

