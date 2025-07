6 recommandations du colloque de la HAAC

Les travaux du colloque international de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ont pris fin, vendredi 11 juillet 2025, à Cotonou.

Organisé à l’occasion des 30 ans de l’institution, le colloque de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a réuni experts, autorités et acteurs des médias les 10 et 11 juillet à l’hôtel Azalaï. Pendant deux jours, les échanges ont porté sur les grands défis de la régulation à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle (AI).

La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, avait ouvert les travaux du colloque le 10 juillet à l’hôtel Azalaï. La conférence inaugurale s’intitulait : « 30 ans de régulation des médias : la HAAC et les mutations du numérique ».

Cinq autres sous-thèmes ont été abordés. Il s’agit du : rôle des régulateurs face aux technologies numériques ; le cadre juridique de l’IA et ses implications pour les médias ; l’impact du numérique sur la transparence électorale ; la désinformation à l’ère de l’IA ; et le monitoring des médias avec les outils technologiques actuels.

À l’issue des réflexions, six recommandations majeures ont été émises pour améliorer la régulation des médias dans un monde numérique.

Les participants appellent à : renforcer et harmoniser les réglementations sur le numérique et l’IA au sein du RIARC ; promouvoir une convergence réglementaire à l’échelle africaine, sous l’égide de l’Union Africaine ; créer des unités de veille électorale dans chaque autorité nationale pour lutter contre la désinformation ; former les journalistes à l’usage responsable de l’IA ; coopérer avec les plateformes numériques pour assurer la transparence des algorithmes en période électorale ; et suivre de près les publicités politiques et les contenus sponsorisés en ligne.

