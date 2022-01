Pas de taxe sur les jus de fruits, eaux et riz produits au Bénin

Les droits à l’importation sur les jus de fruits et eaux minérales ont été réajustés dans le nouveau Code Général des Impôts (CGI). L’information a été donnée, vendredi 14 janvier 2022, par Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

Les jus de fruits produits et les eaux minérales produits au Bénin sont exonérés de taxe, une innovation du nouveau Code Général des Impôts (CGI), selon les explications de Wilfrid Houngbedji. « Dans le même Code, on a fait passer de 10 à 20% la taxe sur l’importation des jus de fruits et des eaux minérales au Bénin », a expliqué le porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne le riz, « il n’y a pas d’augmentation mais la mesure forte est que le riz produit au Bénin n’est plus taxé ». Ces mesures visent à « donner un coup de pouce à nos productions et à la consommation locale », a ajouté Wilfried Houngbédji.

A en croire le porte-parole du gouvernement, c’est une façon pour le gouvernement d’encourager le "Consommons local" et de soutenir l’industrie nationale.

